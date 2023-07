Il Reddito di Cittadinanza fa discutere ed ha fatto discutere fin dalla sua introduzione. Era il 2019; il Governo gialloverde lo approva nel 2019. era uno dei simboli del Movimento 5 Stelle. Una misura che ha interessato milioni di famiglie, milioni e milioni di cittadini con un costo di diversi miliardi anni dopo anno. ed oggi, nel momento in cui il Governo Meloni ha stabilito la prima stretta per gli "occupabili" aumentano le proteste.

I Numeri dei redditi concessi

2019: I nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC (pensione di Cittadinanza) sono stati 1,1 milioni, per un totale di 2,7 milioni di persone coinvolte.

2020: i nuclei sono stati 1,6milioni, per un totale di 3,7 milioni di persone coinvolte.

2021: i nuclei beneficiari di almeno una mensilità sono risultati quasi 1,8 milioni per un totale di poco meno di 4 milioni di persone coinvolte

2022: si è registrata una flessione: 1,7 milioni di nuclei interessati per un totale di 3,7 milioni di persone

2023: la stretta del governo Meloni amplifica il calo: da gennaio a giugno 2023 c’è stata la presenza di 1,3 milioni di nuclei e 2,8 milioni di persone.

La stragrande maggioranza delle persone che ha ottenuto il RdC risiede al sud. Prima tra tutte la provincia di Napoli

I costi del Reddito di Cittadinanza

Dal 2019 ad oggi il reddito di cittadinanza è costato allo stato quasi 30 miliardi di euro.

Nel 2019 la spesa è stata di 3,8 mld.

Nel 2020 la spesa è stata di 7,2 mld

Nel 2021 la spesa è stata di 9 mld

Nel 2022 la spesa è stata di 8 mld

Nel 2023 (gennaio-giugno) la spesa è stata di 4,3 mld

L’importo medio mensile erogato è crescente nel tempo; complessivamente è aumentato del 12%, passando da 492 euro nell’anno 2019 a 551 euro nel 2022, e 566 attualmente. Il differenziale assoluto tra Sud/Isole da un lato e Nord dall’altro è stabilmente superiore a 100 euro al mese, mentre quello tra RdC e PdC oscilla attorno ai 300 euro al mese. La spesa media mensile è di circa 587 milioni.

Le truffe

I controlli della Guardia di Finanza sono cominciati immediatamente ed hanno avuto risultati sorprendenti e danni alle casse dello stato da centinaia e centinaia di milioni di euro.

Dati completi non ce ne sono sul periodo 2019-2023. I controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l’INPS, hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per 288 milioni – di cui 171 milioni indebitamente percepiti e 117 milioni fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi – e sono state denunciate oltre 29.000 persone.

Da gennaio 2021 a maggio 2022