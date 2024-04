Elezioni Regionali in Basilicata: risultati in diretta

Si chiudono alle 15 i seggi per le elezioni regionali in Basilicata. Sono i tre i candidati che si sfidano per la poltrona di Governatore: Vito Bardi è il candidato per il centrodestra e governatore uscente, Piero Marrese corre per il centrosinistra e Eustachio Follia per Volt.

Alle 23 di ieri dopo il primo giorno di voto l'affluenza è stata del 37%, ben 16 punti in meno rispetto al 2019.