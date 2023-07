La Meloni da Biden: dossier Cina sul tavolo

Il governo italiano punta a rafforzare le relazioni transatlantiche. Domani, Giorgia Meloni incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca. Si tratta di un faccia a faccia particolarmente atteso che, oltre a rinsaldare i rapporti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti, smentisce la vulgata tendente a dipingere Palazzo Chigi come isolato sul piano internazionale. Ricordiamo d’altronde che aperture di credito alla Meloni sono arrivate da importanti think tank d’Oltreatlantico, come Heritage Foundation ed Atlantic Council. Non solo. Secondo quanto risulta alla Verità, il presidente del Consiglio potrebbe incontrare anche i vertici del Congresso, tra cui figurerebbe in caso lo Speaker della Camera, Kevin McCarthy: esponente significativo del Partito repubblicano, che la Meloni aveva ricevuto a Palazzo Chigi in maggio.





