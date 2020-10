Le norme del nuovo Dpcm del 25 ottobre

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto a firmare un nuovo Dpcm contenente norme più restrittive contro il Covid visto che i casi nel paese non sembrano arrestarsi.

Al momento non esiste un documento ufficiale ma solo alcune bozze che però raccontano alcune decisioni che sembrano ormai certe.

La bozza del Dpcm

Dpcm 24 Bozza ottobre 2020.pdf

Coprifuoco

Non sono previste limitazioni al movimento dei cittadini. Si raccomanda però di evitare spostamenti dal proprio paese se non per motivi di estrema necessità, di lavoro o di salute (si raccomanda, ripetiamo, ma senza alcun obbligo).

Scuola

Confermata la scuola in presenza per materne, elementari e medie. Per quanto riguarda le scuole superiori l'indicazione è di portare gli istituti a cambiare l'organizzazione della didattica favorendo la didattica a distanza (da portare al 75%) ma anche ripensando gli orari d'ingresso, mai prima delle 9 del mattino, ipotizzando anche turni e lezioni pomeridiane.

Bar e Ristoranti

Bar, ristoranti gelaterie e pasticcerie dovranno chiudere alle ore 18. La domenica e negli altri giorni festivi lo stop diventa addirittura totale. Il numero massimo di persone che potranno sedersi ai tavoli scende da 6 a 4. Divieto di consumere cibo o bevendo dopo le 18 in luoghi pubblici, anche all'aperto. nessun limite di orario per i ristoranti e bar degli alberghi. L'asporto resta attivo fino alle 24

Feste

Niente feste sia al chiuso che all'aperto, nemmeno se legate a celebrazioni religiose e non come i matrimoni. Per quanto riguarda la gestione della vita in casa propria l'invito è quello di evitare qualsiasi tipo di incontro o invito con persone non conviventi.

Cinema e Cultura

Chiusura da lunedì di cinema e teatri, sale da concerti ma anche sale giochi, sale bingo e locali per le scommesse. Chiuse discoteche, sale da ballo, sia al chiuso che all'aperto

Sport

Chiusura di palestre e piscine. Chiusi anche gli impianti sciistici. Autorizzata l'attività sportiva individuale all'aperto

Le Regioni si sono opposte a queste proposte ed hanno scritto una lettera contenete dubbi e loro proposte.

La Lettera delle Regioni al Presidente del Consiglio

Lettera-Regioni-Dpcm.pdf

Tra le proposte delle Regioni quelle di mantenere invariati gli orari di apertura di bar e ristoranti, aprire anche gli impianti sciistici mentre forzare la didattica a distanza totale per le scuole superiori