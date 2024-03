La lista delle aggressioni a Polizia e Carabinieri del 2024

Tra gennaio e febbraio del 2024, decine di aggressioni contro le forze dell’ordine nelle città italiane hanno messo in evidenza i rischi che vivono gli operatori mentre lavorano per mantenere l'ordine pubblico e il controllo del territorio. Le aggressioni spaziano da attacchi fisici diretti contro agenti di Polizia e Carabinieri a episodi di resistenza durante controlli, operazioni contro la criminalità, manifestazioni ed eventi sportivi. Questi attacchi non solo mettono a rischio la sicurezza degli agenti coinvolti, ma minano anche l'autorità delle istituzioni responsabili dell'applicazione della legge.

Un trend inquietante, che sembra aver subito un brusco aumento dopo gli scontri tra la Polizia e gli studenti di Pisa.

Le città coinvolte in questi episodi di violenza includono, tra le altre, Roma, Torino, Salerno e Vicenza, evidenziando una diffusione del fenomeno su tutto il territorio nazionale, come riportato ogni giorno dalle cronache giornalistiche.

La lista delle aggressioni del 2024

1 gennaio - Trieste, Via San Francesco

Un cittadino di nazionalità nigeriana si scaglia contro un'auto della polizia.

2 gennaio - Roma, Stazione Termini

Cittadini nordafricani rifiutano un controllo dei carabinieri alla stazione Termini, e aggrediscono con una spranga i militari.

3 gennaio - Roma, Stazione Termini

Un individuo, in un atto di pura brutalità, rompe la gamba a una donna in attesa del bus e successivamente aggredisce i poliziotti intervenuti con dei morsi.

5 gennaio - Torino, Carcere

Un agente di polizia viene aggredito nel carcere di Torino, subendo una frattura e contusioni al volto, per una prognosi di venti giorni.

12 gennaio - Sondrio, Centro storico

Un uomo in stato di ebbrezza aggredisce e minaccia il titolare di un locale ed i carabinieri intervenuti.

16 gennaio - Landriano (Pavia)

Un individuo reagisce con violenza ad un controllo dei carabinieri nella sua abitazione.

17 gennaio - Ladispoli, Provincia di Roma

Nonostante la strada chiusa per un incidente, un automobilista forza il posto di blocco della polizia e attacca gli agenti.

18 gennaio - San Giuliano Terme (Pisa)

Un ubriaco prende a calci i poliziotti, un comportamento che porta al suo arresto e al divieto di avvicinamento all'abitazione della compagna.

19 gennaio - Vicenza

Durante una manifestazione contro il padiglione israeliano, all’evento Vicenza Oro, dieci agenti vengono feriti dai manifestanti.

22 gennaio - Salerno

Un tifoso aggredisce il comandante dei carabinieri dopo una partita di calcio.

23 gennaio - Viterbo

Un individuo molesta i passanti e aggredisce i carabinieri, causando feriti tra gli agenti.

29 gennaio - Roma, Quarticciolo

Un uomo aggredisce i poliziotti con un tirapugni dopo un inseguimento su uno scooter rubato.

29 gennaio - Ravenna

Un uomo ubriaco urta due veicoli prima di aggredire gli agenti con calci e morsi.

2 febbraio - Salerno

Quattro carabinieri vengono aggrediti ripetutamente durante un’operazione da due pregiudicati tratti successivamente in arresto.

6 febbraio - Palermo

Durante una rissa in centro, carabinieri e poliziotti rimangono feriti, arrestate due persone.

12 febbraio - Foligno

Un individuo ubriaco denuncia un'aggressione, ma poi si scaglia contro i poliziotti.

13 febbraio - Torino

Quattro carabinieri vengono feriti durante una manifestazione pro-Palestina contro la Rai.

16 febbraio - Biella

Un individuo spinge la ex giù dalle scale e poi aggredisce i carabinieri.

17 febbraio - Torino

Tre persone vengono arrestate a Torino per aver molestato i clienti di un locale, i carabinieri ed i sanitari.

19 febbraio - Angri, Salerno

Dopo aver contestato una multa, un individuo picchia un comandante e un agente della polizia locale.

20 febbraio - Forlì

Un uomo picchia una ragazza e poi si scaglia contro i carabinieri, ferendone uno.

22 febbraio - Nocera

Un soggetto sospetto aggredisce i carabinieri dopo essere stato scoperto a rubare tra le auto parcheggiate.

28 febbraio - Torino

Una pattuglia della polizia di Stato viene assalita davanti agli uffici della Questura da una cinquantina di persone, provocando feriti tra gli agenti.