«Lampedusa è diventata un inferno»

«L'accoglienza a Lampedusa è fallita. I controlli non ci sono e gli immigrati sono ovunque nei negozi e nelle strade. È una situazione ingestibile, non possiamo andare avanti così».

È questo lo sfogo dell'ex sindaco di Lampedusa Toto Martello sugli sbarchi clandestini delle ultime ore che hanno trasformato l'isola in un inferno. Nella giornata di ieri infatti altri 7mila migranti sono arrivati sull'isola mettendo in difficoltà i cittadini, le forze dell'ordine e la stessa Croce Rossa che non riesce a gestire l'hotspot. Una situazione drammatica che non fa che aggravarsi di giorno in giorno e per cui si è richiesto l'intervento della Protezione civile in queste ore in arrivo sull'isola. Una bomba sociale che ha esasperato i cittadini lampedusani.

Com'è l'umore dei cittadini?

«A Lampedusa la situazione è sfuggita di mano. Ieri nell'hotspot si sfiorati i 7mila immigrati. Siamo arrabbiati perché ci sono i migranti ovunque in mezzo alla strada, che vanno a comprare nei negozi il cibo perché il centro non è più controllato dalle forze dell'ordine. Questa situazione ha portato ad un calo delle presenze del 40% e già stanno arrivando delle disdette per le prenotazioni di settembre e ottobre».

La Croce Rossa riesce a gestire il centro?

«No, nonostante l'appalto milionario di cui sono beneficiari, l'emergenza in realtà pesa sulle spalle dei lampedusani. Per fortuna anche la chiesa si è messa a disposizione accogliendo ieri 80 persone tra donne e bambini e minori non accompagnati. Stanotte ne sono partiti 50 ma ne arriveranno altri».

A darci la sua testimonianza anche un operatore delle forze dell'ordine che ha preferito restare anonimo

«Ieri pomeriggio eravamo 20 operatori delle forze dell'ordine con 7mila migranti all'interno dell'hotspot. C'era talmente tanto caos che ci siamo dovuti far aiutare dagli stessi immigrati. In pratica c'era un operatore ogni 350 migranti. Inoltre c'è da aggiungere che dei migranti sono scappati dall'hotspot per raggiungere il paese e non so dirle chi siano se o abbiano fatto un protocollo sanitario che accertasse il loro stato di salute. Inoltre a peggiorare la situazione già critica sono stati degli attimi di tensione dovuti ad una rissa sfociata tra le diverse etnie presenti nell'hotspot».

La situazione è sotto controllo?

«No, siamo allo stremo delle forze, riusciamo a contenerli con fatica e la situazione è precipitata. Gli sbarchi non si fermano, abbiamo bisogno di aiuto».

Un allarme confermato da Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma associazione sindacale Carabinieri

«I carabinieri sono stati abbandonati a Lampedusa con 7mila migranti. Siamo costretti ad occuparci di una vera e propria invasione cercando di controllare un flusso migratorio senza precedenti con pochissimi operatori. Siamo preoccupati per la sicurezza dei nostri colleghi».

Nonostante le criticità però i Lampedusani restano comunque solidali prestando soccorso agli immigrati come nel caso di Rossella Brichetto titolare del ristorante U'Callacciuni che ci ha rilasciato la sua testimonianza

«Oggi siamo in piazza per manifestare su quello che sta accadendo. La popolazione si è prestata a dare soccorso agli immigrati sbarcati a Lampedusa con acqua, pannolini, latte, giochi per i bambini e cibo ma non ce la facciamo più. Siamo stanchi di vedere fare business su questa gente in un' isola troppo piccola per affrontare un fenomeno così grande. Non possiamo accogliere il doppio della popolazione ma siamo solidali a dare soccorso».

Qual è la soluzione?

«Mi sento incompetente per trovare delle misure adeguate ma qualcosa si deve fare è un peso troppo grande per noi. L'hotspot ha i cancelli aperti e ragazzi di 12 6, 7 anni vengono sul corso per cercare da mangiare. Ma non basta uscire fuori con pizzette e brioche, servono altri aiuti».