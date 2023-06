Bce, Lagarde: «Lo scenario non è recessivo ma il rischio c'è»

La presidente della Bce Christine Lagarde nel panel conclusivo del forum di Sintra ha detto: «Il nostro scenario di base non include una recessione come conseguenza dei rialzi dei tassi, ma il rischio c'è sempre», ricordando che per l'anno 2023 la Bce prevede una crescita di 0,9%. Lagarde ha dichiarato inoltre che il primo trimestre la crescita della la zona euro è stata «stagnante», mentre per il secondo trimestre «non ci sono grandi speranze che ci sarà una ripresa significativa». Nel terzo trimestre sarà «moderata».