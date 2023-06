Emilia Romagna, Governo: «Danni a partire da 9 miliardi, ma è una stima parziale»

I catastrofici danni causati dall'alluvione in Emilia Romagna sembrano essere più ingenti di quanto si prevedesse. La stima, tanto per cominciare, è di 9 miliardi di euro. A riferirlo è il governo dopo aver fatto i conti sul tavolo tecnico oggi a Palazzo Chigi. Si tratta, a quanto si apprende, di una somma comunque parziale e che non tiene conto dei danni di auto e mezzi, mancato fatturato, ricostruzione delle scorte aziendali e, soprattutto, ricalibrazioni delle opere infrastrutturali.