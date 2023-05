Alluvione in Emilia Romagna: trovata a Lugo la 15esima vittima

E' stata trovata una nuova vittima, la 15esima, dell'alluvione in Emilia Romagna: il corpo di Fiorenzo Sangiorgi, disperso tra le acque in località Belricetto, è stato rinvenuto a Lugo in provincia di Ravenna. Dei subacquei (di Genova e Pescara) hanno individuato il corpo. Il Consiglio dei ministri, che ieri ha varato il decreto con le prime misure per fronteggiare l'emergenza maltempo nella Regione, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto nazionale.