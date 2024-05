Terremoto a Mosca: Putin sostituisce Shoigu e Patrushev. Un economista ministro della Difesa

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri che sostituirà i massimi funzionari della difesa e della sicurezza del paese dai loro incarichi, mentre le forze di Mosca hanno lanciato l’offensiva per conquistare il territorio in tutta l’Ucraina prima che le nuove armi occidentali arrivino a Kiev. In una dichiarazione di domenica sera, Putin ha detto che rimuoverà il ministro della Difesa Sergei Shoigu, che supervisiona le forze armate russe dal 2012. Sarà sostituito da Andrei Belousov, un economista senza alcuna esperienza militare. Shoigu è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza russo, un organo consultivo che consiglia Putin su questioni militari e strategiche. Clamoroso invece è il caso del capo dell'intelligence Nikolai Patrushev che è stato licenziato nonostante sia conosciuto come uno dei confidenti più vicini e più aggressivi di Putin.

Il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov ha rifiutato di approfondire la sorte di Patrushev, dicendo solo che i dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni. Suo figlio, Dmitry Patrushev, è stato promosso vice primo ministro dal ministro dell'Agricoltura nell'ambito dello stesso rimpasto. Nikolai Patrushev proviene da San Pietroburgo, il che non sorprende. È figlio di un veterano della Grande Guerra Patriottica, (proprio come Putin) e ha ottenuto la laurea in ingegneria presso l'Istituto delle Costruzioni Navali, ma è stato immediatamente reclutato dal KGB nella Leningrado di quel periodo. Qui ha assunto il ruolo di capo settore nella lotta al contrabbando e alla corruzione, mentre il suo giovane collega Vladimir Putin si occupava di controspionaggio. I loro percorsi si sono nuovamente incrociati a Mosca negli anni '90, con Patrushev che è diventato il fedelissimo vice di Putin, sia durante la gestione dell'amministrazione governativa che dell'FSB.

Poi quando l'attuale presidente ha assunto la leadership del governo nell'agosto del 1999, la successione alla guida dei Servizi Segreti è stata una formalità. Da tempo Patrushev era al centro di voci e speculazioni secondo le quali il rapporto con Putin si era incrinato anche a causa del fatto che era stato proprio Patrushev a convincere Putin ad attaccare l’Ucraina che sarebbe stata conquistata in una settimana. La nomina di Belousov, consigliere economico, promosso al massimo incarico della difesa viene interpretata come un segno che Putin sta cercando di cambiare marcia, a più di due anni dall’inizio della guerra contro l’Ucraina e poco meno di un anno dopo un fallito ammutinamento da parte dei mercenari capo Evgenij Prigozhin. «Questa mossa consente a Putin di mantenere Shoigu dalla sua parte, coinvolgendo al contempo qualcuno che potrebbe essere in grado di gestire l'impatto della corruzione nel Ministero della Difesa russo», ha detto a Politico Philip Ingram, ex colonnello dell'intelligence militare britannica e pianificatore della NATO. Dimitry Peskov commentando la logica dietro la nomina di Belousov ha affermato: «Chi è più aperto all'innovazione è quello che vince sul campo di battaglia».

Altre figure chiave del sistema di potere che fa capo a Vladimir Putin, tra cui il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov, sono finora riusciti a mantenere i loro ruoli nel rimpasto, che arriva subito dopo che Putin ha prestato giuramento per un quinto mandato senza precedenti nella storia. In un discorso dalla dorata sala del trono del Cremlino, Putin ha affermato che la sua rielezione è stata la prova che i cittadini russi «hanno confermato la correttezza della rotta del Paese». Commentando l'uscita di Shoigu, il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps su X ha scritto che l'eredità del funzionario di lunga data è stata quella «di aver supervisionato oltre 355.000 vittime tra i suoi soldati e sofferenze di massa tra i civili con una campagna illegale in Ucraina».