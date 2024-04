L'arresto di Timur Ivanov è un segnale per Sergey Shoigu

Un alto funzionario del Ministero della Difesa russo è stato arrestato in relazione allo scandalo di corruzione più grave del paese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina oltre due anni fa. Timur Ivanov è sospettato di aver ricevuto una tangente di 1 milione di rubli (circa 10.800 dollari), secondo i media statali russi TASS. Ivanov è apparso in tribunale a Mosca mercoledì, indossando l'uniforme militare e rinchiuso in una gabbia di vetro. È accusato di aver accettato una tangente in connessione con un contratto di lavoro per il Ministero della Difesa. Se condannato, potrebbe affrontare fino a 15 anni di prigione. Il tribunale ha deciso di tenere Ivanov in custodia cautelare almeno fino al 23 giugno. Il suo avvocato ha annunciato l'intenzione di presentare appello e ha richiesto gli arresti domiciliari per Ivanov.

In seguito all'arresto, Ivanov è stato rimosso dalla sua posizione nel ministero della Difesa, come riferito dai media statali TASS citando una fonte ministeriale. Ivanov, in carica dal 2016, è considerato un alleato chiave del ministro della Difesa Sergey Shoigu e uno degli architetti principali della guerra russa in Ucraina. Nonostante ciò, il sito web del Ministero della Difesa lo elenca ancora come ministro in carica senza dare notizia di un suo licenziamento. L'arresto di un alleato di lunga data di Shoigu potrebbe mettere in difficoltà il ministro della Difesa, che è stato spesso criticato per la gestione dell'invasione dell'Ucraina.

Il giornalista investigativo russo Andrey Soldatov ha suggerito che l'arresto potrebbe essere parte di una tattica dell'FSB per scoraggiare la corruzione tra i funzionari di alto rango. Ivanov era responsabile della ricostruzione di Mariupol, una città nel sud dell'Ucraina devastata dalle forze russe. Il suo stile di vita lussuoso e la sua ricchezza sono stati oggetto di indagini e critiche, soprattutto dalla Fondazione anticorruzione di Alexey Navalny.

Nonostante le sanzioni imposte dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, la ex moglie di Ivanov, Svetlana Maniovich, ha continuato a vivere lussuosamente in Europa, con viaggi in barca a vela, sci sulle Alpi e una residenza a Parigi. Un'indagine della Fondazione anticorruzione di Alexey Navalny ha diffuso 8.000 e-mail della donna inviate in un periodo di oltre dodici anni. Tra i documenti ci sono le prove di 850.000 euro in affitti per ville a St Tropez, 250.000 euro in noleggi di yacht, 200.000 euro per acquistare e riparare una Rolls-Royce, 104.000 euro per gioielli presso un gioielliere di Parigi, 153.000 euro per una sfilata di Dolce & Gabbana, 70.000 euro per una performance di Thomas Anders al loro matrimonio e 178.000 euro per la festa di compleanno di Ivanov a Istanbul.

L’incredibile ricchezza e lo stile di vita sontuoso di Ivanov e consorte erano ben noti al pubblico. Già nel 2019, la rivista Forbes Russia lo aveva inserito tra i membri più ricchi dell'apparato di sicurezza nazionale. La sua condotta non era passata inosservata, con numerose inchieste giornalistiche che avevano esplorato le sue presunte attività illecite. Nel 2019, il sito di giornalismo investigativo Proekt aveva delineato una rete di proprietà immobiliari nascoste a lui associate. Successivamente, con l'inizio dell'offensiva russa in Ucraina, l’Fbk di Aleksej Navalny aveva raccontato il lussuoso stile di vita di Ivanov e della sua ex moglie, Svetlana Zakharova, conosciuta anche come Maniovich. Le rivelazioni includevano yacht, elicotteri, auto di lusso Aston Martin, feste di compleanno esclusive a St. Tropez, preziosi diamanti e una villa storica a Mosca, la stessa residenza descritta come la dimora del "Maestro" nel romanzo di Mikhail Bulgakov.

Il Fbk sosteneva che il loro divorzio era una mossa strategica per eludere le sanzioni imposte dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti nel 2022. Tuttavia, nonostante le evidenze e le indagini giornalistiche, le autorità russe non avevano mai intrapreso azioni concrete in risposta alle accuse di corruzione e arricchimento illecito. Il quarantottenne Ivanov era considerato praticamente un intoccabile che ha sempre lavorato in settori dove il denaro scorre a fiumi. Dopo aver conseguito una laurea in matematica e cibernetica e aver lavorato nell'industria nucleare, si era unito alla squadra di Sergey Shojgu nel 2012, quando quest'ultimo era governatore della regione di Mosca. Ivanov aveva continuato a seguire Shojgu anche quando quest'ultimo era stato nominato ministro della Difesa alla fine dell'anno. Prima come capo dell'azienda di costruzioni militari Oboronstroj e successivamente, dal 2016, come uno dei 12 vice ministeriali con responsabilità nelle costruzioni, Ivanov si è occupato di progetti significativi come il Patriot Park, la Cattedrale delle Forze armate russe, il cosmodromo di Vostochnyj, le linee di contatto con l'Ucraina e la ricostruzione di Mariupol. È difficile trovare un funzionario che abbia fatto di più per Shoigu di Ivanov", che ha lavorato direttamente con Ivanov ha detto un ex funzionario della difesa a The Guardian, chiedendo l'anonimato in modo che potessero parlare liberamente.

L’arresto di Ivanov rappresenta il primo duro colpo ai vertici del governo in due anni di conflitto con l'Ucraina ed è la prima volta che un viceministro della Difesa viene arrestato dal 1937. Sebbene l'arresto non sembri avere un impatto diretto sull'Operazione militare speciale in Ucraina, ha alimentato speculazioni su potenziali lotta di potere e conflitti interni all'interno dell'élite russa, in vista del nuovo mandato presidenziale di Putin. Ma perché proprio adesso sono scattate le manette? L'arresto di Ivanov ha suscitato diverse interpretazioni e speculazioni sul panorama politico russo. Alcune fonti suggeriscono che potrebbe rappresentare un segnale dell'ascesa dei servizi di sicurezza FSB a scapito di Shojgu, che fino ad ora ha sempre resistito alle pressioni dei gruppi più radicali e all'ammutinamento del gruppo mercenario Wagner di Evgenij Prigozhin. Secondo Forbes Russia, l'arresto potrebbe essere il preludio alla possibile rimozione di Shojgu durante il prossimo rimpasto di governo previsto dopo l'insediamento di Putin per il quinto mandato il 7 maggio. Tuttavia, fonti del Moscow Times suggeriscono che, sebbene la posizione di Shojgu a sua volta ricchissimo, si è indebolita, è improbabile che venga rimosso dal suo incarico. Come spesso accade, Vladimir Putin rimane al centro della scena politica, riuscendo a bilanciare le diverse fazioni interne in quanto maestro nell’arte del “dividi et impera”. L'arresto di Ivanov potrebbe essere presentato come una vittoria nella lotta contro la corruzione e un segnale di rinnovamento e pulizia all'interno del sistema. Il portavoce di Putin, Dmitrij Peskov, ha respinto le voci riguardanti ulteriori accuse di «alto tradimento» e ha invitato «a non speculare e attendere comunicazioni ufficiali».