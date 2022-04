Vladimir Putin, un uomo meno sicuro e più preoccupato

Non poteva passare inosservato e non solo per le parole ed i contenuti, il faccia a faccia tra Vladimir Putin ed il Ministro della Difesa russa, Sergey Shoigu. Un incontro durato quasi 4 minuti e che ha dato modo ad analisti e psicologi di realizzare delle analisi sulla persona, sul suo stato d'animo, sulle sue reali reazioni e pensieri.

Questa la relazione preparata da una «Profiler», la Dott.ssa Cristina Brasi, Psicologa, criminologa forense, consulente internazionale:

Il comportamento non verbale di Putin è molto più simile agli anni passati. Lo sguardo nei confronti dell’interlocutore è tornato ad essere meno diretto, non fisso e, pur, guardando dritto negli occhi, non è aggressivo. Solo in un caso guarda Shoigu con cipiglio, ma è un atteggiamento congruo dal momento in cui gli sta ordinando di fornire aiuti medici adeguati. È interessante il fatto che, l’azione appena descritta, termini con un non verbale indicante un dubbio.

Quello di Putin è uno sguardo consapevole e presente, tendenzialmente preoccupato, a differenza del mese di febbraio in cui il guardo era sostenuto, imperativo e sprezzante nei confronti dell’interlocutore.

Altro elemento che indica un ritorno alla comunicazione del passato è l’utilizzo dei piedi e delle gambe come mezzo per scaricare la tensione. I gesti sono più controllati, ad esempio il tamburellare delle dita viene agito sotto il tavolo ed è un movimento non accelerato e non carico emotivamente, a differenza della fase di scompensazione dove l’azione era rapida ed energica.

All’inizio è molto nervoso, è in cerca di una posizione che non trova e, una volta trovata, si sistema in postura antalgica. Per quasi tutto il tempo in cui Shoigu parla, Putin mostra preoccupazione, in particolar modo per quanto concerne Mariupol dove emerge, entrambe le volte che viene nominata, un elemento di tristezza, componente che, negli ultimi due mesi, non era mai emersa, lo stesso valga per i sospiri. La tristezza è un elemento coerente in quanto la città è completamente devastata, quando lui avrebbe voluto, nel caso di possibilità, organizzarvi la parata come simbolo della vittoria.

Sempre all’inizio stringe con il pollice della mano destra il tavolo e, subito dopo, fa un’espressione di dolore, coerentemente con quanto indicato in precedenza rispetto all’assunzione della postura antalgica. Spesso lo sguardo è volto a terra in basso a destra, pensoso, a differenza dell’ultimo periodo in cui lo sguardo di spostava verso altri elementi estranei all’interlocutore, a sottolineare la noia o il disprezzo nei confronti del medesimo. Si rileva un atteggiamento più dimesso, caratterizzato dalla testa infossata nelle spalle, la schiena ricurva nonostante il male, mostra anche rassegnazione. Per quasi tutto il tempo è impensierito e nervoso, ma non è aggressivo.

Mostra difatti rabbia e disprezzo solo in due momenti. Il primo quando Shoigu indica che la situazione a Mariupol è tranquilla e, il secondo, nel momento in cui prende la parola e invita a deporre le armi. Abbiamo una persona che, come già indicato nelle analisi precedenti, ha compiuto un processo di integrazione tra gli elementi disfunzionali e i tratti di personalità. Putin al momento parrebbe essere presente, lucido e consapevole, anche delle perdite ingenti e delle relative conseguenze. Si segnala che l’analisi scientifica del linguaggio non verbale è stata compiuta di profilo, per cui alcune microespressioni del volto che andavano a coinvolgere la parte sinistra dello stesso possono essere state non rilevate.