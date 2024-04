La Primavera 2024 è all’insegna della serenità, grazie alle tonalità pastello

La lavanda, il lino, l’acqua turchese e la sabbia chiara, tutti elementi rassicuranti che trasmettono serenità e tranquillità. Sono proprio queste le sensazioni che le passerelle non riescono ad abbandonare, ecco perché ritroviamo anche quest’anno nei trend per la primavera/estate 2024 nuances chiare e rassicuranti.

Per molti queste tonalità sono una vera e propria safe zone: quante volte si sceglie un maglione panna o una maglietta glicine per sentirsi più coccolati dal capo stesso? Oppure quando già dal mattino si percepisce una beata serenità e con lei nasce il bisogno di condividerla con il mondo, così la scelta ricade subito nelle tonalità pastello.

Le passerelle sembrano ormai abituate a questo tepore che trasmette l’estate, ed è per questo difficile lasciar andare delle nuance così pure. Ad esempio si può parlare di come Issey Miyake per la collezione womenswear realizza un look estivo estremamente glamour, con cappello, top e gonna bagnati di azzurro polvere mentre per il menswear opta per un morbido completo dalla nuance chiarissima che contrasta con il verde oliva della maglia.

Per dei total look glicine si può prendere ispirazione dagli outfit di Wales Bonner mentre per un colore più elegante come l'avorio Acne Studios è la giusta fonte d'ispirazione, Fendi invece si distingue, rivelando una tonalità di azzurro polvere leggermente più scura. Chi invece opta per un look color block può prendere ispirazione dalle passerelle di n21 o di Givenchy mentre Loewe abbandona le classiche silhouette con un total look giallo paglierino non convenzionale e decisamente originale.