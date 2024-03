A tutto denim

Versatile è una parola che non piace, obsoleta, soprattutto nel mondo della moda dove il suo valore semantico ricorda un’estetica semplice che prima ancora dell’aspetto e dello stile pensa alla funzionalità.

Tuttavia versatile è in assoluto l’aggettivo che meglio definisce il denim, grazie alle sue qualità di tessuto resistente, di tessuto facile alle trasformazioni e ai trattamenti, che può riflettere un’immagine rétro e romantica piuttosto che formale e urbana.

Abbigliamento iconico, soprattutto per le giovani generazioni street wear, è molto amato anche dai brand e dai designer dal DNA più fashion e formale che lo declinano in forme pulite ed essenziali reinterpretando i capi basici del guardaroba come giacche, pantaloni a sigaretta, gilet e camicie.

Quest’anno, ad esempio, è molto di tendenza la “overshirt” ovvero una camicia dai volumi oversize che sostituisce la giacca classica mantenendo una cifra stilistica formale ma allo stesso tempo decontratta.

Sulle passerelle abbiamo visto molta sperimentazione, da parte soprattutto dei giovani designer emergenti che hanno testato nuove costruzioni, nuovi volumi e trattamenti effetto vintage, prediligendo una vestibilità “baggy” molto glamour.

Nel mondo street wear le proposte prediligono l’effetto “tie dye” preferibilmente in colori psichedelici e i pantaloni o i bermuda scelgono il modello “cargo”, oversize e coi tasconi.

Non mancano ricami e applicazioni in pietre o paillettes per uno stile più glamour e originale.

Diesel

Acne Studios