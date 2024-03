Stile dinamico

Le ultime tendenze della moda suggeriscono un ritorno all’abbigliamento classico, soprattutto un ritorno a quella formalità fatta di capi tailoring, di camicie, di abiti e addirittura di cravatta.

L’abito torna a essere protagonista del guardaroba, anche per le nuove generazioni che hanno l’opportunità di scegliere tra le proposte innovative dei designer emergenti che stagione dopo stagione ridefiniscono e riscrivono i codici sartoriali attraverso nuovi volumi e nuove costruzioni.

Un ritorno all’abbigliamento urbano, allo stile “ufficio”, ma con nuove prospettive che coinvolgono estetiche nuove e vestibilità funzionali. Non a caso, da tempo, assistiamo ad esempi di commistione tra mondo sartoriale e realtà sportswear, una nuova visione dello stile metropolitano elegante ma pratico e dinamico.

Molte delle aziende famose per la loro maestria sartoriale e per la loro eleganza tradizionale, ad esempio, da anni propongono abiti e capi d’abbigliamento contaminati da dettagli rubati all’abbigliamento tecnico come elastici e coulisse al posto del fascione, zip che chiudono le tasche, coulisse che modellano la vestibilità.

Stiamo parlando di Canali, Pal Zileri, Herno, Kiton, Armani e Corneliani, solo per citarne alcuni. Viceversa, aziende dal DNA tecnico o sport come Moncler, North Sails, Ciesse Piumini o The North Face hanno adeguato le loro collezioni inserendo capi tecnici rivisitati con materiali nobili e pregiati del guardaroba classico maschile, come lane, cashmere e tweed, o utilizzando finiture tailoring.

Un vero e proprio lavoro di ibridazione che ha come scopo ultimo la creazione di nuove dinamiche di stile. Un esempio lampante lo abbiamo avuto anche dalle ultime passerelle moda presentate per questa stagione primavera-estate che a livello di styling, soprattutto, hanno sottolineato questo messaggio di stile abbinando agli abiti grigi o alle camicie con la cravatte giacconi formali che richiamano alla mente i capi tecnici da trekking o da barca.

Louis Vuitton, Prada, Givenchy, le più importanti collezioni maschili che fanno tendenza hanno dato conferma di questo trend.

Ci sono poi quelle collezioni che sono direttamente figlie di questa tendenza, collezioni pensate per vestire l’uomo urbano contemporaneo, elegante ma dinamico, come Suns Board, Duno, People of Shibuya o K-Way.





AMI