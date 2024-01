Al via Pitti Uomo 105: tutto quello che c'è da sapere sulla kermesse

Momento di confronto irrinunciabile per brand e buyer, Pitti Uomo torna a Firenze dal 9 al 12 gennaio 2024. La kermesse si prepara così a essere non solo vetrina d’eccellenza per le collezioni del prossimo autunno inverno, ma anche luogo che fa da specchio alle tendenze, alla creatività e alle nuove istanze che attraversano la società.

«In un contesto unico e spettacolare, che vede riuniti tutti i protagonisti della scena fashion internazionale, Pitti Uomo offre la possibilità di una overview unica sulle nuove collezioni e di ottenere feedback utili sull'andamento dei mercati e delle principali scene creative. Il lavoro di scouting del team Pitti è stato capillare e, come sempre, siamo convinti che la cornice fiorentina porterà ulteriore valore ai progetti speciali in calendario» racconta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. Fortezza del Basso conterà così sulla presenza di 835 brand, di cui il 43% proviene dall’estero.

Il format di Pitti Uomo si conferma in tutte le sue sfaccettature, con un layout che darà risalto alle singole sezioni, ai focus sul vintage e sul mondo pets, e l'ampliamento delle collaborazioni internazionali con il lancio di NEUDEUTSCH, un inedito progetto sul new wave design dalla Germania. Ancora una volta le collezioni saranno suddivise in macro aree - Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out - che spaziano dal classico all’informale, passando per il mondo della ricerca.

Fantastic Classic esplorerà l’evoluzione del classico nelle sue versioni più innovative e contemporanee mentre Futuro Maschile, da sempre tra le sezioni più seguite di Pitti Uomo, porterà i visitatori in un viaggio attraverso gli stili del contemporary menswear più evoluto con un’eleganza che guarda oltre il formale a un’attitudine disinvolta di un menswear consapevole e di ricerca. La passione per uno stile di vita dinamico sarà invece il punto di partenza di Dynamic Attitude, dove andranno in scena brand simbolici capaci di fondere nelle proprie collezioni capi assolutamente contemporanei tra sport e streetwear. Nuovi canoni estetici e scelte stilistiche fuori dai soliti schemi, supportate dall’abilità sartoriale e da una visione in costante trasformazione, daranno vita alla sezione Superstyling con la sua selezione di brand internazionali ad alto tasso creativo, che fanno ricerca stilistica e studio dei materiali, che diventano ancor più riconoscibili nei tagli genderless e nelle proposte che attraversano le stagioni.

Infine, I Go Out, nuova prospettiva di lifestyle in cui la passione per gli spazi aperti e gli sport legati alla natura incontra la ricerca stilistica più avanzata, interpreterà il trend contemporaneo dell’outdoor rivolgendosi ai migliori concept store e agli e-shop più esigenti.

Ad arricchire il programma di eventi della 105esima edizione di Pitti Uomo la presenza di Luca Magliano, founder e direttore creativo di Magliano, e di Steven Stokey-Daley, fondatore e direttore creativo di S.S. Dailey, entrambi selezionati come guest desideri per le loro rispettive capacità di «modellare in maniera originali e i canoni culturali e sociali di solito associati alla moda italiana» e «portare avanti un progetto dall’alta maturità espressiva, attraverso una rilettura divertita ed eccentrica dell’heritage britannico, la noncuranza dei vincoli di genere e l’impegno alla sostenibilità».

Sarà invece Todd Snyder il protagonista del Designer Showcase di questa edizione. Già definito dagli addetti ai lavori come uno dei menswear designer statunitensi più influenti della sua generazione, il creativo presenterà a Firenze la nuova collezione con una sfilata nel proprio stile distintivo in scena il primo giorno del salone. Per Raffaello Napoleone: «L’atteso ritorno in passerella di Todd Snyder è uno degli eventi speciali del nostro appuntamento internazionale di moda e lifestyle maschile. Questo progetto è anche il riconoscimento di Pitti a una lunga e brillante carriera, caratterizzata dalla capacità di rinnovarsi costantemente in sintonia con lo spirito del tempo».

Un’edizione di grandi progetti e debutti, tra cui la nuova linea Guess Jeans, la prima collezione Tod’s for Automobili Lamborghini, la collaborazione virtuosa tra lo stilista Federico Cina e Cuoio di Toscana, la coinvolgente sfilata di Achilles Ion Gabriel e l’installazione «Velvet Mi Amor» firmata dal duo di stilisti, padre e figlia, Stefano e Corinna Chiassai.