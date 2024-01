Gli eventi da non perdere a Pitti Uomo 105

La 105esima edizione di Pitti Uomo è iniziata oggi e il fitto calendario di eventi già ne preannuncia il successo. Ma come orientarsi tra le tante presentazioni e sfilate? Non solo Fortezza da Basso, l’edizione invernale di Pitti Uomo anima l’intera città offrendo in anteprima una sguardo alla moda che verrà. Tra attesi debutti, rientri importanti, anniversari e collaborazioni speciali, Panorama ha raccolto gli eventi da non perdere durante questa quattro giorni fiorentina.

ACBC x GARMONT

9 gennaio, 18:00 - 20:00

I due brand presenteranno il loro nuovo progetto sostenibile nella cornice di Pitti Uomo. Presso lo store Flow Run in piazza degli Strozzi 16R si potrà ammirare la nuova scarpa sportiva LAGOM, 100% vegan, in versione Low e Mid, dai volumi ampi, con chiusura fast lace e tasselli intagliati nel battistrada. «La collaborazione continua tra Garmont e ACBC testimonia il nostro impegno verso progetti all’avanguardia. Il debutto della capsule collection ACBC X Garmont a Pitti Uomo 105 riflette il nostro profondo impegno verso un futuro più responsabile», ha raccontato il ceo di Garmont, Andrea Nalesso.

CUOIO DI TOSCANA

10 gennaio, 18:30-23:30

Due dei designer più talentuosi della giovane generazione di creativi italiani, Federico Cina e Marco Rambaldi, firmano la creatività delle nuove solette in cuoio che Cuoio di Toscana, con l’evento «In Soul cares about your health» che si terrà al St. Regis, nel cuore di Firenze. Protagoniste della serata le nuovissime solette interne alla calzatura pensate a tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente. Biodegradabili, a basso impatto ambientale, metal free e traspiranti per il massimo benessere di chi le indossa le solette sono al 100% naturali, come da tradizione del consorzio conciario.

GUESS JEANS

9 gennaio - 12 gennaio

Pitti Uomo 105 diventa occasione per celebrare la nascita di GUESS JEANS, la linea guidata da Nicolai Marciano, fortemente orientata alle pratiche eco-consapevoli. Il brand inaugura una nuova era di Guess Inc. e si propone di diventare centro di innovazione del denim. Con una prospettiva moderna, mossa dall’impegno alla sostenibilità e proiettata al futuro. Per celebrare questo importante progetto, GUESS JEANS ha ideato una una special exhibition, in scena al Teatro Del Maggio, visitabile per la durata della kermesse.

WP STORE

10 gennaio, 18:30 - 21:00

Le ultime novità dei brand Barbour, Filson e Blundstone. Barbour x Baracuta andranno in scena a Pitti 105, negli spazi di WP Store, in via della Vigna Nuova 75/R. Durante la serata evento, verrà presentata anche la collaborazione tra Barbour e Tokihito Yoshida per una nuova declinazione nelle wax jacket. Filson presenterà le sue classiche borse evergreen oltre alle coperte di lana spessa dai toni rustici made in Usa e ai capispalla quali la Mackinaw, il Vest, le Down Cruiser, e in anteprima assoluta la nuova linea Filson Woman per la prossima stagione autunno inverno 2024-25.