Pitti Uomo 105: Dynamic Attitude

La sezione Dynamic Attitudepunta a soddisfare tutti gli uomini alla ricerca di abiti efficienti, perfetti per uno stile di vita intraprendente e attivo. Con l’intenzione di raggiungere questo obiettivo, nel tempo i grandi marchi del settore hanno combinato lo sportswear con linee eleganti ma sempre accoglienti, regalando un tocco di classe anche nel tempo libero.

Per questo motivo Napapijri decide di fare un salto nel passato e di riproporre quattro dei suoi pezzi più iconici, trasformandoli in un must-have contemporaneo. La Skidoo, primissima giacca del marchio, cambia fit e viene realizzata con un tessuto Cordura - tessuto in nylon impermeabile al 100% - più pesante e resistente. Anche i due storici curly fleece cambiano volto, questa volta decorati con ricami, dettagli in color block e branding originali mentre il nuovo maglione Patchwork punta a diventare uno statement, realizzato al 100% con lana riciclata.

Duno, noto per lo stile tecnico-sartoriale, reinterpreta il suo DNA e ne propone una nuova versione moderna e funzionale. I capi, per garantire al meglio la loro funzionalità, conquistano il titolo di capo smart grazie alla possibilità di staccare maniche, pettorine e gilet. Viene anche introdotta la nuova capsule luxury ATTIC, composta da tre capispalla realizzati con tessuto Made in Italy che vede unire il cachemire e la lana più pregiata mentre sul retro viene applicata una membrana idrofila bio-based, tra le più green sul mercato, che garantisce l’assoluta resistenza all’acqua e al vento.

(Duno)

Da anni Ciesse Piumini è considerato tra i nomi più affidabili nella produzione di capispalla. Per la nuova stagione il marchio esplora nel suo heritage - da cui prende il nome la collezione - i capispalla più celebri e dona loro nuova vita. Dinamici anche nel colore, bagnati da tonalità accese come l’arancio e l’azzurro, i modelli vengono caratterizzati da volumi puffy e valorizzati da un labeling esclusivo ispirato agli anni ’80. La collezione Premium invece è destinata a un pubblico attento alle tendenze e pronto a osare mentre la Main Collection si ispira al mondo urban, dove prevale un’estetica contemporanea.