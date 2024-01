Pitti Uomo 105: l'evoluzione dell'uomo contemporaneo

Indubbiamente la più eclettica tra le sezioni presente a Pitti Uomo 105, Superstyling accompagna il visitatore in un viaggio alla ricerca di nuovi canoni stilistici, anticipatori di tendenze. Scelte estetiche fuori dagli schemi, supportate dall’abilità sartoriale e da una visione in costante trasformazione, capace di intercettare nuove identità e dare risposte alle molteplici esigenze espressive attuali.

Due spazi - l’Arsenale e la Sala delle Nazioni - ospitano 51 brand, una selezione di realtà provenienti da tutto il mondo accomunate da un alto tasso creativo che fanno della ricerca stilistica e dello studio dei materiali il loro motivo d’essere, diventando ancora più riconoscibili grazie ai tagli genderless e alle proposte che attraversano le stagioni, in un continuum estetico.

Quest’anno, all’interno della sezione Superstyling compare anche il progetto virtuoso Japan Leather Showroom che mette in scena «creatività, sostenibilità e artigianato» attraverso la presenza di quattro brand, specializzati in accessori in pelle, made in Japan. Un’esclusiva sulle realtà dell'artigianato giapponese più interessanti e virtuose, capaci di unire design e sostenibilità: Brightway, Numero Uno, Regal Shoe&Co, The Shoe of Life by H.Katsukawa.

E trae ispirazione dai paesaggi naturali e urbani del Giappone, uno dei brand presenti nella sezione Superstyling, Flower Mountain, azienda nata nel 2015 dalla passione di due amici per il trekking in montagna e il campeggio.

Contraddistinta da un animo outdoor e un’ispirazione naturalistica, Flower Mountain realizza modelli dal forte impatto visivo, caratterizzati da linee geometriche, colori accesi e tessuti particolari. Tutte le scarpe sono foderate internamente in pelle e hanno una soletta in sughero naturale trattata con AGION, un composto naturale che impedisce la formazione di muffe e funghi.

Da sempre tra le sezioni più seguite di Pitti Uomo, Futuro Maschile - con i suoi padiglioni situato al Piano Attico del Padiglione Centrale - offre uno sguardo attento agli stili del contemporary menswear più evoluto. Un’eleganza che guarda oltre il formale, dai capispalla tecnici ai pantaloni sartoriali, dagli accessori distintivi al luxury knitwear. Una selezione che si rinnova ogni edizione e che racconta l’attitudine disinvolta di un menswear consapevole e di ricerca.

Tra i brand presenti, spicca la collaborazione speciale firmata Campomaggi. Uniti da tante passioni, dalla musica al design, Saturnino Celani e Marco Campomaggi hanno lavorato a quattro mani su una collezione composta da 15 tracolle esclusive per chitarra e basso pensate per rende unico e prezioso un accessorio indispensabile nel mondo musicale, fino ad oggi prettamente funzionale. Le tracolle prendono ispirazione da diversi generi, dal country al rock al new romantic e sono pensate coerentemente con lo stile di questi mondi, così da sottolineare l’anima che ogni artista esprime con la sua musica.

«Da sempre condivido molte delle mie passioni con Saturnino, tra queste la musica, il design, la creatività. Ma la ricerca dell’unicità è quella che ci ha portati a realizzare questo nuovo progetto dove ognuno di noi ha potuto contribuire con la propria esperienza e con grande entusiasmo» ha dichiarato Marco Campomaggi in merito alla collaborazione con il musicista, che dal canto suo aggiunge: «Sentivo l’urgenza di un accessorio nato dall’incontro con esseri umani con la stessa ossessione per i dettagli».

Lo stilista britannico Alan Scott ha invece scelto Pitti Uomo 105 per presentare la sua prima collezione Dopo il debutto-test da Harrods, che nell'autunno del 2023 ha generato ottimi riscontri di vendita, la collezione realizzata in partnership con Ermes Ardizzone nell'innovativo Cashmere Stretch, brevetto della storica azienda tessile biellese, si arricchisce di nuovi elementi iconici quali capispalla double face fatti a mano, giacche casual, pantaloni e polo che, a coronamento del percorso di ricerca attuato per tre anni da Alan Scott, sono stati confezionati con cura sartoriale a Napoli dalla RWE Srl.

Si rinnova così la tradizione di stile che da oltre due secoli lega la città partenopea a Londra, quando la sartoria napoletana adattò, a partire dal Settecento, l’abbigliamento rigido e pesante del mondo britannico al clima mediterraneo, creando un nuovo stile, più morbido e leggero.

Il denim, che già si delinea protagonista assoluto di questa edizione di Pitti Uomo, è al cuore del brand Tela Genova. Lo storico marchio del Made In Italy si ispira infatti alla grande tradizione tessile dell'antico tessuto genovese, rigorosamente cimosato e prodotto con telai a navetta.

Il richiamo all'heritage è forte come la tradizione manifatturiera della Famiglia Caucci, che produce tessuti da oltre 50 anni. Cultura, etica, tradizione e innovazione sono i tratti distintivi della linea uomo, la cui missione è quella di riprodurre un abbigliamento storico italiano completamente originale e di grande qualità che parla di tradizione. Preziosi capi, unici e rivoluzionari nella selezione dei materiali, nelle tecniche di lavorazione e nella tradizione artigianale che fanno di ogni jeans un «capolavoro» oltre che «un’opera d’arte».

È invece il velluto a rappresentare il fil rouge della collezione Pasöt: un tessuto che, proprio come le persone, porta addosso i segni del tempo e degli eventi senza, per questo, perdere la sua originale bellezza. Specializzato nella produzione di calzature, il brand - nato dalla passione di Federico Biondini - fa perno sull’esperienza artigiana italiana dando vita a modelli dallo stile nuovo, unisex, esclusivo e soprattutto senza tempo.

«Ashes to Ashes - Funk to Funky» è, infine, il tema della collezione firmata Pierre-Louis Mascia che incarna il fascino senza tempo di mondi lontani e periodi storici distinti, unendo il passato e il presente in una sinfonia dallo stile esclusivo.

Cuore pulsante della collezione è la capsule collection di camicie in seta «Memories - Organic Silk» presentata proprio a Pitti Uomo 105. In questa speciale linea, il tema dello scorrere del tempo è protagonista, trasformando ogni capo in una testimonianza della nostra connessione con il passato e la natura mutevole del presente. Le camicie, vere e proprie opere d'arte tessili, presentano nuove stampe floreali e disegni ispirati ad antichi orologi. Una fusione armoniosa tra elementi naturali e richiami storici che diventano il file-rouge che unisce l'estetica contemporanea alle radici del nostro patrimonio culturale del brand.