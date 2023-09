Blauer USA sceglie quattro skateboarder di fama mondiale per il progetto «Talent»

Lo stile iconico di Blauer USA incontra l’audacia creativa degli atleti di skateboard: Mattia Turco, Will Ocean Odiete, Lukas Kolasowski e Paula Costales.

Il progetto «Talent» si espande ancora una volta e abbraccia una nuova disciplina sportiva, celebrando cosí l'impegno continuo di Blauer USA nel sostenere e celebrare i talenti dello sport.

Shooting e video dedicati alla collaborazione sono stati realizzati a Fuerteventura, isola che offre scenari mozzafiato e un ambiente perfetto per esplorare l'arte dello skateboard. Le immagini riprese catturano l'energia e la passione di chi si esibisce in acrobazie spettacolari in location uniche.