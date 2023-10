Blauer Academy Collection, la nuova limited edition firmata Blauer USA

Lasciandosi ispirare dalle divise della polizia americana, la Blauer Academy Collection è un concentrato di stile militare che sposa le tendenze attuali.

Ridisegnando parte del suo heritage, Blauer USA lancia una Capsule limited edition composta da 11 capi sposando la tipica palette colori delle accademie di polizia USA: blu navy, borgogna e verde oliva.

Satin, nylon e pelle vengono decorati con ricami, stampe e patch tipicamente militari, dando vita a uno stile urban-military con i tipici bomber e nuove college jacket.

Con 5 capispalla per lei e 6 per lui, questa nuova capsule sottolinea l’evoluzione del marchio che attinge al suo enorme heritage per proporre capi dal richiamo vintage ma sempre incredibilmente attuali.