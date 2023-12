Riapre la storica boutique Gucci in Monte Napoleone

Gucci, ancora. La maison fiorentina riapre le porte della storia boutique di via Monte Napoleone a Milano, seconda via del lusso al mondo, seconda solo alla Fifth Avenue newyorkese, inaugurata per la prima volta nel 1951. Lo spazio rinnovato presenta elementi caratteristici dell’architettura meneghina in un ambiente essenziale progettato per riflettere la nuova estetica del direttore creativo Sabato Sarno.

Abbandonato quindi lo sfarzo eclettico cui ci aveva abituati Alessandro Michele, Gucci inizia un nuovo capitolo, più fedele all’essenza della maison fondata nel 1921, e si fa pioniere di una nuova idea di moda più essenziale, dove l’autenticità prevale sulla tendenza.

«La nuova boutique pone al centro il valore che Gucci attribuisce all'arte e al design contemporanei e incarna l'essenza della bellezza e dell'artigianato italiani. Con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti un'esperienza unica, lo store di Monte Napoleone esalta l'eccezionale qualità dei prodotti della Maison. Qui, moda e lusso senza tempo coesistono in piena armonia», racconta il presidente e CEO di Gucci, Jean-François Palus.

Tra le sale, dove il marmo cipollino e il bardiglio nei pavimenti, formano intricati motivi geometrici, spiccano le sedute e i tavoli di Cassina, B&B, Living Divani e Minotti, icone del design italiano nel mondo, così come le opere selezionate dal curatore Truls Blaasmo. Il percorso attraverso la boutique è, infatti, concepito per i visitatori come un'esperienza visiva che incoraggia l'interazione e la partecipazione, facilitando un dialogo tra giovani talenti e artisti affermati. La collezione rinnova la profonda connessione con il patrimonio artistico del luogo esponendo capolavori di maestri milanesi quali Lucio Fontana, Getulio Alviani, Franco Mazzucchelli e Liliana Moro, insieme a lavori di artisti internazionali come Nathlie Provosty, Jamie Poblete, Adji Dieye e Augustas Serapinas, dando vita a una conversazione che esplora colori e forme.

Con oltre 1.800 metri quadrati distribuiti su due piani, la boutique ospita prêt-à-porter uomo e donna, borse, bagagli, scarpe, seta, occhiali, gioielli, fragranze e altro ancora. Il negozio introduce anche due lounge separate per una esperienza dedicata. Il piano terra è dedicato agli articoli in pelle, mettendo in mostra le linee di borse iconiche della Maison. Una parete retroilluminata in alabastro bianco espone una selezione di borse Jackie Notte e di slingback Gucci Signoria, della collezione Gucci Ancora. Allo stesso modo, un'altra parete espositiva attira l'attenzione su preziosi carré in seta con la storica stampa Flora, che continua a conferire alle collezioni Gucci un'atmosfera romantica sin dagli anni Sessanta.

Il piano terra ospita poi la stanza Rosso Ancora, uno spazio immersivo e trasformativo decorato con moquette color Rosso Ancora e pareti e soffitti laccati declinati nella medesima, iconica tonalità.