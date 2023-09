Gucci Ancora, ovvero per sempre

Parola d’ordine: reset. Gucci «Ancora».

In quell’Ancora c’è il manifesto programmatico di un nuovo inizio quello del neo direttore creativo della maison, Sabato De Sarno che ha battezzato perfino il colore dominante della collezione «rosso Ancora».

In passerella 55 look tutti con una silhouette ben precisa, lineare, semplice. Shorts, mini abiti, capispalla impeccabili e se le frange in Swarovski rappresentano «quel fascino irriverente che le donne sicure di sé usano provocatoriamente», gli abiti semplici indossati con le sneakers costruiscono storie femminili di spontaneità e gioia di vivere.

Un importante ruolo hanno gli accessori: dalle borse iconiche ripensate nelle proporzioni e nella ricchezza di dettagli, ai gioielli. Questi ultimi sono stati lanciati con una campagna pubblicitaria, ancor prima della collezione, a sottolineare la loro importanza nell’economia del look.