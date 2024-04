Kering compra Montenapoleone 8 per 1,3 miliardi

Già nominata la strada più costosa d’Europa, seconda al mondo solo alla Fifth Avenue newyorkese, Montenapoleone segna oggi un nuovo record chiudendo l’operazione più elevata come valore per singolo asset avvenuta in Italia.

Il gruppo Kering ha infatti acquistato da Blackstone l’edificio storico di via Monte Napoleone 8, per una cifra intorno a 1,3 miliardi di euro.

Il palazzo settecentesco, che ospita la storica pasticceria Cova (dal 2013 di proprietà di LVMH) si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda e più di 5.000 metri quadrati di superficie commerciale.

«L’investimento si inquadra all’interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison. Kering continua a privilegiare una gestione proattiva del proprio portafoglio immobiliare, con l’obiettivo di breve-medio termine di mantenere una quota di partecipazione all’interno delle sue principali proprietà, al fianco di co-investitori presenti attraverso specifici veicoli di investimento» recita il comunicato ufficiale.