Paris Fashion Week: da Dior Homme la moda danza

La nuova collezione Dior Homme è un viaggio nella memoria, quella della Maison, in particolare ai ricordi di Monsieur Dior e della sua amicizia con la ballerina classica Margot Fonteyn.

Da qui l’ispirazione, Rudolf Nureyev, partner sul palco della Fonteyn e per tutti icona di stile. Ma la vera magia di questa collezione è la sublimazione del savoir faire di casa, la haute couture che con naturalezza incontra il mondo del pret-à-porter per definire una nuova visione dello stile maschile. «La collezione, o meglio le collezioni, parlano di contrasti: i contrasti nella Maison Dior in termini di ready-to-wear e Haute Couture. È la differenza tra onstage e backstage; la vita di Nureyev nella teatralità e nella realtà. Ecco un incontro tra lo stile del ballerino e quello dell’archivio Dior» spiega Kim Jones, direttore creativo delle collezioni maschili.

In passerella si susseguono abiti tailoring sofisticati e fluidi a outfit dall’eleganza urbana formati da capi iconici del guardaroba maschile contaminati dallo sportswear, la cifra stilistica tipica del direttore creativo. Linee essenziali personalizzate dalla scelta dei rever, delle pence e dei volumi, vengono interpretate in una scala di colori neutri, in primis il grigio caldo di Dior. Tanta maglieria, anche per gli short che si combinano a canotte e giacconi outdoor.

Non mancano la ormai classica giacca Oblique, presente sin dalla prima collezione disegnata da Kim Jones, i ricami brillanti applicati su canotte e cappotti dall’eleganza glamour e sontuosi kimono in memoria di Nureyev. Gli accessori sono in linea con la collezione, semplici ma stravaganti, un’idea di slipper che ricordano le scarpe da danza e una sneaker che interpreta la classica Mary Jane femminile.