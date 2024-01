Paris Fashion Week: l'eleganza firmata AMI

Alle cinque del mattino, Parigi si sveglia. La canzone di Jacques Dutronc è il punto di partenza della narrazione di Alexandre Mattiussi per la collezione autunno inverno 2024-25 firmata AMI.

Al passaggio della prima metropolitana, un mondo di nottambuli parigini elegantemente vestiti lascia gradualmente il posto ai mattinieri e agli amanti del mattino. L’unione di due mondi che sembrano muoversi in parallelo, destinati solo a sfiorarsi in quel flebile momento in cui la notte cede lentamente il passo al giorno. Ed è proprio il contrasto tra notte e giorno il file rouge della collezione che trova la sua forma espressiva nell’utilizzo di forme e texture, con i loro movimenti e motivi.

La collezione autunno inverno 2024-25 presenta così capi per la sera come per il giorno, che incarnano l'eleganza sicura della Parigi notturna e mettono in mostra il guardaroba senza tempo del marchio. Così come sulle passerelle milanesi, anche quelle parigine abbracciano l’eleganza, la raffinatezza e la semplicità. I look in passerella presentano linee più nette e definite rispetto alle collezioni precedenti. La silhouette definita emana perfezione, con proporzioni minute che mettono in risalto spalle sottili e maniche rifinite, allontanandosi da un look oversize.

Texture curate e una maglieria di lusso pongono l’accento sulla qualità, mentre la palette morbida e delicata di AMI, composta da nero, grigio e blu navy, si sposa con marroni, beige e cipria, emblema di un fascino borghese giocoso e senza tempo. La lana cotta e la flanella diventano soffici, ariose e morbide. Generoso e morbido, il cashmere ha una consistenza quasi pelosa, che si abbina a finiture opulente. I capispalla si distinguono con trench, impermeabili e pezzi in pelle in una varietà di texture e colori. Una gamma di motivi misti evoca lo spirito notturno della collezione: pied de poule; maglia a righe; maglieria a rombi; percalle stampato bianco e nero anche in versione ricamata. Paillettes scintillanti adornano abiti mini e drappeggiati conferendo un tocco da sera.

Gli accessori sono reinterpretazione dei classici del brand, rinnovati con audaci variazioni di forme e materiali. Sotto i riflettori, la linea Paris Paris presenta nuovi modelli dalle forme inedite - una borsa da bowling e una borsa a secchiello - oltre a una gamma unisex di pelletteria in pelle vegetale texturizzata. Anche la linea Déjà Vu si arricchisce con nuove referenze, mentre la borsa a tracolla Paname Paname si fa morbida e aderente.

I gioielli includono collane in strass dorati, i bottoni dorati sono reinterpretati in tutta la collezione (come decorazione sul prêt-à-porter e dettaglio su scarpe e accessori). A completare il look, occhiali da sole, calzini, cappelli e sciarpe, prodotto in angora o in tessuti prêt-à-porter abbinati. Il est cinq heures, Paris s’éveille…