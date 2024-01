Milano Moda Uomo: Paul&Shark presenta «Club Riviera»

L’esclusivo circolo privato di casa Cipriani si trasforma, durante Milano Moda Uomo, in Club Riviera per presentare la collezione autunno inverno 2024-25 firmata Paul & Shark.

In un’atmosfera rilassata tra giochi da tavolo senza tempo e conversazioni che scorrono lente come le ore della giornata, i modelli, membri d’eccezione del club, si muovono tra gli spazi, sprofondando di tanto in tanto in divani eleganti di velluti ricercati.

L’italianità è ancora una volta al centro della collezione firmata Paul & Shark. Un valore che si sublima all’interno di uno spazio che è emblema del Paese, dalle sue origini negli anni Trenta a Venezia. Protagonisti del racconto sono giacche in seta, camicie in lino pesante, t-shirt in cotone ricercato, declinate in nuance autunnali. Una proposta di capi da indossare quando le giornate si accorciano e l’autunno è ormai definitivamente subentrato all’estate. La palette colori abbraccia il beige e i toni foliage, affiancando queste nuance al classico bianco e all’iconico blu Paul & Shark.

La narrazione è quella di un club d’elite che sa di mare d’autunno, un viaggio fatto di emozioni, un maglione al tramonto, tutti momenti da ricordare, mentre il sole autunnale tramonta e l’inverno inizia a bussare dolcemente alla porta.