Paul & Shark veste Cortina

«Paul & Shark takes Cortina» è il titolo dell’ambizioso progetto attraverso cui Paul & Shark consolida la sua presenza nella rinomata località nel cuore delle Dolomiti, in prossimità dei giochi olimpici del 2026. L'intera atmosfera di Cortina si veste dell'iconico simbolo dello squalo, dal rifugio Scoiattoli fino ai 400 atleti del prestigioso sci club, con cui è stata siglata una partnership annuale. Un'immersione totale in questo mondo distintivo che accompagnerà i visitatori lungo tutta la stagione invernale 2023-24.

Il concept creativo nasce dalla volontà di narrare la completa vocazione di Paul & Shark come brand outdoor, trovando espressione nella cittadina di Cortina, dove il marchio ha il suo store nel prestigioso Corso Italia fin dal 2000. Lo storico chalet Scoiattoli e l'intera città si trasformano così in un vivace palcoscenico per questa narrazione, diventando un micromondo esclusivo firmato dal brand.

Il cuore del progetto «Paul & Shark takes Cortina» è rappresentato dallo chalet Scoiattoli, un rifugio storico caratterizzato da travi a vista, tavoli in legno e una terrazza panoramica che si affaccia sulle iconiche cime delle Cinque Torri. L'atmosfera accogliente ed elegante di questo luogo offre una pausa dal freddo pungente, immersa nell'universo Paul & Shark. Ogni dettaglio della mise en place è curato dal brand, con tovagliette, sottobicchieri, e tovaglioli caratterizzati dalla presenza degli squali bianchi e oro, insieme all'iconico blu che li rende inconfondibili. Persino un'installazione suggestiva, a forma di maschera da sci blu con squali bianchi Paul & Shark, è posizionata sulla terrazza panoramica dello chalet, offrendo una vista spettacolare del tramonto sulle Dolomiti, accanto al bar, elegantemente ricoperto da un effetto ghiaccio. Lo chalet Scoiattoli si trasforma così in una dimora invernale firmata Paul & Shark, dove gli ospiti possono immergersi nell'eleganza outdoor del brand. Durante la serata di inaugurazione, l'iconico squalo raggiungerà persino la vetta delle Cinque Torri attraverso un'esclusiva proiezione visibile dal dehor del rifugio.

Mentre lo chalet Scoiattoli incarna i valori di eleganza e ricercatezza distintivi di Paul & Shark, la collaborazione con lo sci club di Cortina racconta l'alta performance dei suoi capi. Caschi realizzati in collaborazione con Atomic, maschere e felpe, tutti impreziositi dallo squalo, accompagneranno gli atleti per tutta la stagione invernale 2023-24, portando l'iconico simbolo di Paul & Shark dalle profondità degli oceani alle piste da sci.

In questo viaggio immerso nel freddo pungente delle montagne, ma anche nel relax di un accogliente rifugio in legno, si intrecciano eleganza, raffinatezza, performance e vita all'aria aperta.