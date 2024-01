Milano Moda Uomo: Ancora, e sempre, Gucci

Sabato De Sarno continua il suo racconto per Gucci con la prima collezione maschile a portare la sua firma. Una sfilata in cui il nuovo direttore creativo della maison fiorentina racconta «una storia che nasce dalla gioia di vivere». Cinquantasei look che sembrano fare eco alla proposta femminile presentata lo scorso settembre a definire, o meglio ridefinire, l’estetica di Gucci.

Capi in pelle e in velluto - in un sussurrato omaggio al predecessore Tom Ford - sfilano al fisco di lunghi cappotti dal taglio sartoriale e bomber dall’aspetto oversize. Il rosso ciliegia fa incursione anche nel guardaroba maschile facendo capolino prima su borse e guanti e diventando poi punto focale dei look, in cui persino la presenza del logo sembra non distaccarsi troppo dal “quiet luxury”, termine forse ormai abusato che però ben descrive questo ritorno alla semplicità.

Semplicità che però non scade mai nel banale. Su giacche, canottiere e maglioni (prima ancora di arrivare in passerella il look 35 è stato sfoggiato dalla cantante Dua Lipa) si arricchiscono di pietre preziose, oggetti «lucenti, freddi al tatto ma caldi nell’anima e nel cuore», come asserisce De Sarno.

Per quanto riguarda gli accessori, l’attenzione si posa sui mocassini Horsebit, rielaborati in versione platform e indossati con un paio di calzini bianchi che, all’occhio attento, svelano un tocco rosso e verde (gli storici colori della Maison) così come sulle borse e sugli zaini, quasi tutti oversize, come volessero contenere tutto il mondo.

Ancora una volta, Sabato De Sarno ha colpito nel segno.