Milano Moda Uomo: Quiet Luxury

Fiore all’occhiello del made in Italy, l’estetica sartoriale - declinata nelle sue innumerevoli varianti - non poteva che essere tra i protagonisti assoluti della Milano Moda Uomo. Rappresentazione primaria di quel lusso sussurrato (Quiet Luxury) che sembra aver stregato gli stilisti di tutto il mondo, stanchi forse di aspettare il declino naturale dello street style, il sartoriale si compone di tessuti pregiati, di un savoir faire millenario - raccontato per l’intera durata della MFW da Kiton, in un progetto virtuoso con la Triennale di Milano - e dettagli ricercati e funzionali.

Una perfetta fusione tra stile e comfort, come racconta Peserico durante la presentazione della collezione autunno inverno 2024-25. L’architettura di ogni capo unisce forma e funzione, diventando luogo ideale d’incontro fra corpo e anima. Il marrone castagno si contrappone al grigio lavagna e al più chiaro granito, illuminandosi di bianco naturale e di calcite miele per una palette autunnale che profuma di legno e della prima neve. Fibre preziose trovano ragione d’essere in completi senza tempo, resi unici da dettagli specifici e personali, mentre filati caldi e pregiati disegnano maglie lussuose dal touch ricercato. Lane pregiate dai pattern classici definiscono completi moderni, puliti e ricercati, mentre la lana unita all’alpaca traduce il gusto dell’handmade in disegni nordici nei colori di stagione.

Per il prossimo autunno, Pal Zileri rielabora invece il concetto di sartorialità rendendolo contemporaneo attraverso un approccio che non ne interpreta in maniera letterale il significato, ma che lo traduce in un modo di vestire che mescola la tradizione a capi dall’imprinting casual. Nessuna stravaganza nelle forme e nei colori, ma piuttosto un’armonia delle stesse da cui nascono dei guardaroba che esprimono un concetto di lusso non ostentato, ma personale. I materiali sono preziosi, confortevoli e morbidi, le silhouette essenziali e pulite così come la palette cromatica che spazia tra i toni neutri con accenti di colore che la riscaldano, donandole armonia.

Fa poi il suo debutto, durante la Milano Moda Uomo, la linea Club firmata Pal Zileri, nata dalla tradizione sartoriale del brand per rappresentare il suo volto più formale. Una collezione caratterizzata da un’elevata qualità e dalla cura sartoriale dei dettagli che la rendono l’offerta più sofisticata e artigianale del brand, con le giacche interamente intelate, presentate in una vasta gamma di tessuti, pensate per i cultori della sartorialità e per chi cerca un’esperienza di abbigliamento dall’alto valore qualitativo.

È un elogio all’artigianalità e alla ricerca dei materiali anche la collezione autunno inverno 2024-25 firmata Altea. Una stagione caratterizzata da una straordinaria fusione di comfort ed eleganza, con un'enfasi particolare sui classici dell'abbigliamento workwear rivisitati attraverso la lente del design di alta gamma. I pantaloni e giacche da lavoro ricevono un ricercato restyling, ora caratterizzati da una vestibilità comoda e rilassata e realizzati in morbida flanella con un'aggiunta di stretch per un maggiore comfort.

La vera essenza della collezione risiede però nella maglieria, dove l'impareggiabile know-how di Altea nella lavorazione di una pregiata artigianalità è protagonista. I capi di punta includono maglioni in alpaca spazzolata e maglioni in cashmere e seta eccezionalmente morbidi, ognuno dei quali testimonia la dedizione del marchio alla qualità e alla ricercatezza. Allo stesso modo, le sciarpe oversize multicolori tessute a mano e le sciarpe in yak nepalese mostrano un'intricata lavorazione artigianale, mentre la maglieria tinta a mano in tonalità ricche e profonde aggiunge uno strato di raffinatezza.

Manifattura sartoriale impeccabile e materiali esclusivi sono l’essenza del brand Sant’Andrea. La collezione autunno inverno 2024-25 unisce sapientemente eleganza e cura dei dettagli, attraverso una palette di colori sofisticati e un design raffinato. Lane finissime, mischie preziose di seta e cashmere, cotoni e velluti pregiati si esaltano in trame e texture di nitida tridimensionalità. Capi spalla senza tempo vengono rivisitati con uno stile contemporaneo con spalle naturali e maniche cucite “a camicia” dalla silhouette slanciata: una fusione perfetta tra naturale proporzione ed eleganza informale e rilassata.

Field jacket e Caban sono prodotti in lane Storm System, un trattamento che consente di rendere impermeabili alla pioggia e resistenti al vento tessuti di altissima qualità mantenendone inalterati la morbidezza e il comfort, mentre il knitwear dai colori caldi e raffinati si unisce ai pantaloni dal fit impeccabile. Una proposta che si esprime attraverso un’estetica distintiva sviluppata attraverso una ricca gamma di nuances neutre che vanno dall’off white all’ivory, dal sand al cacao fino alle delicate variazioni del flannel grey e alla vivida profondità del blue navy. Ma sono le sfumature del bordeaux che, virando dai toni intensi del granata a quelli più freddi e violacei del plum, caratterizzano la palette cromatica della stagione.

Si intitola «Into Nature» la nuova collezione presentata alla Milan Fashion Week da Canali, un omaggio alla natura venato di pennellate di colore e un’attitudine gentile. Una combinazione di sperimentazione e artigianalità, in cui eccellenza e savoir faire, codici distintivi del brand, sono ancorati alla storia del marchio, che ha attraversato i decenni plasmando la propria definizione di eleganza e raffinatezza.

Ricca di tessuti materici – bouclé, alpaca, mouliné, mélange e l’iconico Double in lana o cashmere - la collezione prende vita attraverso la morbida maglieria, con pattern tricot ispirati alla natura aggiunge matericità ai look più formali, mentre sottogiacca jacquard si mescolano ai pattern plaid micro e macro di abiti rilassati, parka Double con tasche in pelle e bomber con collo in shearling. olore d’elezione è una particolare tonalità di verde, evocazione pittorica della bruma delle giornate invernali, ispirato alla terra di origine di Canali e all’opera letteraria Journal du voyage dans la Brianza di Stendhal, che diventa protagonista della palette cromatica e della nuova brand identity.

Allo stesso modo, l’abilità sartoriale di Canali trova la sua massima espressione nel guardaroba «Double» che si popola di nuovi elementi ribadendo l’autorità del marchio nell’impiego di questa tecnica per l’abbigliamento maschile. Questa complessa abilità sartoriale dà così vita a capi realizzati a mano in cashmere o lana, sfoderati con cuciture invisibili; ora applicata a scarpe e accessori oltre che ai capispalla, giacche-camicia e pantaloni che offrono un’interpretazione contemporanea dell’abito formale come nell’esclusivo Montgomery taupe dove anche gli alamari sono rivestiti in tessuto Double, dimostrazione dell’impareggiabile maestria, ricerca e innovazione del marchio.

Infine, Eleventy presenta i risultati di una ricerca dell’armonia tra corpo e mente, attraverso capi pensati per offrire comfort e infondere positività. L’evoluzione del prodotto continua incessantemente e questa stagione il brand introduce piccoli ma importanti accorgimenti: giacche dalla silhouette più rilassata, blazer versatili e giacche overshirt. I pantaloni, in cotone, flanella o velluto, offrono una vestibilità morbida, mentre la maglieria esplora mix di filati esclusivi e lavorazioni artigianali.

La palette colori dai toni neutri e rassicuranti come il neve, il miele, il blu oltremare e il grigio cenere, che ha sempre accompagnato Eleventy nelle sue collezioni, viene arricchita questa stagione da nuances come il verde salvia schiarito, l’azzurro grigiato, il barolo e un nero polveroso.

Il benessere totale è dunque il fil rouge di tutta la collezione, un mondo di relax che esprime al meglio la filosofia del brand e di cui fa parte anche la musica, strumento di grande emozione. Per questo motivo Eleventy e Master & Dynamic hanno avviato una collaborazione che fonde la maestria artigianale con la ricerca della perfezione sonora, proponendo due modelli di cuffie HiFi, che rappresentano il perfetto equilibrio tra estetica, comfort e resistenza. Ma non è l’unica novità. Per il prossimo autunno inverno, Eleventy presenta, inoltre, una capsule collection in collaborazione con il brand di luxury lifestyle britannico Mulberry, composta da look e accessori pensati per lei e per lui. La collezione riprende elementi d’archivio rivisitati rispettando il DNA di entrambi i brand, con un’attenzione particolare alla sostenibilità.