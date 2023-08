Il generale Vannacci è sotto inchiesta per verificare se ha violato regole dell’Esercito

Sul caso del generale Vannacci, autore del libro "Il Mondo al Contrario", è stata aperta un’inchiesta. Il generale sarà quindi sottoposto a un’indagine per verificare se ha violato il Testo unico dell’ordinamento militare a causa dei contenuti del libro da lui autopubblicato su Amazon, che hanno fatto esplodere la bufera. «Il provvedimento», si legge in una nota, «è stato adottato per tutelare sia l'Esercito sia il Generale Vannacci, sovraesposto mediaticamente dalla vicenda legata al suo libro». Inoltre il provvedimento di natura amministrativa adottato lunedì, sottolinea la nota, «è di piena e specifica competenza del Vertice della Forza Armata, ai sensi dell'art. 95 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare (D.P.R. 90 del 2010)».

Il generale, tuttavia, ribadisce le sue convinzioni, negando di essere stato "rimosso" ma semplicemente "avvicendato" nell'incarico. A comunicarlo sono stati ministero della Difesa e Stato maggiore dell’Esercito.