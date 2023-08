Generale Vannacci: «Sono stato avvicendato, non rimosso dal mio incarico»

Il generale Vannacci ha dichiarato oggi in TV che «Non ho sentito il ministro Crosetto, ho letto le sue dichiarazioni sui giornali. E non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Io sono stato avvicendato, dalla mezzanotte di oggi, non sono stato rimosso dal mio incarico», ha detto il militare su Canale 5 in merito all'ex incarico di capo dell'Istituto geografico militare.

Inoltre il militare ritiene di non essere venuto meno ai valori della divisa: «Io rivendico la diversità - ha spiegato -, le persone non sono tutte uguali. Non sono stato offensivo e discriminatorio nei confronti di nessuno. Ho espresso opinioni lecite, argomentatili e discutibili. Non ho infranto nessun articolo della Costituzione».