Guerra Ucraina, Mosca dice no alla proroga sull'accordo sul grano

Scade oggi l’accordo sul grano tra Russia e Ucraina. La Russia si è detta contraria all’estensione dell’intesa «fino a quando non saranno soddisfatte tutte le condizioni». Nei giorni scorsi Putin ha sostenuto che la parte dell’accordo riguardante Mosca non è stata attuata. Mosca ha notificato la decisione a Turchia, Ucraina, Onu. L’intesa è considerata cruciale per scongiurare una crisi alimentare mondiale. Ieri da Odessa è partita l'ultima nave con cibo ucraino

«Gli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi oggi. Come ha detto in precedenza il presidente della Federazione Russa, la scadenza era il 17 luglio. Purtroppo, la parte relativa alla Russia in questo accordo sul Mar Nero non è stata finora attuata. Pertanto, il suo effetto è terminato», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.