È morto Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è morto. Il decesso è avvenuto nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, in seguito all'aggravarsi delle sue già precarie condizioni di salute dovute ad un tumore al colon che lo accompagnava da tempo, fin da prima del suo arresto. Il boss mafioso aveva 61 anni. Il precipitare della situazione si è verificato nella giornata di venerdì 22 settembre, quando Messina Denaro è entrato in uno stato di coma irreversibile. Il boss aveva chiesto di non subire accanimento terapeutico. Al suo capezzale la figlia