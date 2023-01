Arresto Matteo Messina Denaro, le reazioni politiche

L'arresto di Matteo Messina Denaro dopo decenni di latitanza e a trent'anni esatti dalla caduta di Totò Riina hanno suscitato un coro unanime di consenso nelle reazioni social da parte di istituzioni e politica. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ecco i commenti social della politica italiana alla notizia giunta da Palermo nelle prime ore della mattinata di lunedì 16 gennaio.





Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha telefonato questa mattina al Ministro dell’Interno e al Comandante dell’Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l’arresto di Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura

— Quirinale (@Quirinale) January 16, 2023





Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata, Matteo Messina Denaro, viene assicurato alla giustizia. pic.twitter.com/8d6sHaDloK

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2023

"Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia". Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. "Complimenti - ha aggiunto - alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie".





Dopo 30 anni, finalmente arrestato uno dei boss mafiosi più pericolosi e ricercati al mondo. Grande vittoria dell’Italia e degli Italiani perbene! 🇮🇹 💪 pic.twitter.com/VSB5zPECmT

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 16, 2023





Con l'arresto di #MatteoMessinaDenaro l'Italia assesta un duro colpo alla mafia. Grazie ai @_Carabinieri_ che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Grazie, siamo orgogliosi di voi. Lo Stato vince sulla mafia.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 16, 2023





The world is a little safer today. https://t.co/dzBAUXWeKf

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) January 16, 2023





Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura e a tutti coloro che hanno reso possibile la cattura di Matteo Messina Denaro. La #mafia alla fine perde sempre. Un messaggio fondamentale di questo storico #16gennaio.

— Enrico Letta (@EnricoLetta) January 16, 2023





L’arresto di Matteo Messina Denaro è una notizia bellissima, è un risultato storico. Questa è una giornata di festa per tutto il Paese. Complimenti a chi ci ha lavorato a cominciare da inquirenti e forze dell’ordine. Oggi un giorno di felicità. Bravi tutti. Viva l’Italia 🇮🇹

— Matteo Renzi (@matteorenzi) January 16, 2023





L'arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria dello Stato che oggi dimostra tutta la sua forza. Una sfida vinta dagli uomini e dalle donne della magistratura e delle forze dell'ordine a cui va il nostro ringraziamento. Un giorno storico per l'Italia.

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 16, 2023





Arrestato Matteo Messina Denaro!

Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia.

Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!@Viminale@minGiustizia

@_Carabinieri_

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 16, 2023





Oggi lo Stato ha vinto una battaglia importantissima. I @_Carabinieri_ del Ros hanno arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denato, da 30 anni latitante. Grazie all’Arma e ai magistrati che consentono all’Italia di credere in un futuro senza mafia. pic.twitter.com/nrvcGlzMaq

— Maria Elisabetta Alberti Casellati (@Min_Casellati) January 16, 2023