Biden chiede al Congresso Usa 40 miliardi di dollari di armi per Kiev

Il presidente americano Joe Biden in assistenza all'Ucraina chiede al Congresso 13 miliardi per mandare aiuti militari a Kiev e 7,5 miliardi per il sostegno economico e umanitario, per un totale di 24 miliardi. La richiesta, che verrà resa nota in giornata, scrive la Cnn, rischia di creare uno scontro con una parte dei repubblicani, fa cui vi sono critici dell'aiuto a Kiev. In totale il pacchetto finanziario richiesto da Biden è di 40 miliardi, con 12 miliardi di aiuti per i disastri naturali, 3,3 miliardi per infrastrutture in paesi danneggiati dall'invasioni russa e 4 miliardi per la sicurezza dei confini.