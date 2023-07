Benzina, da domani obbligo di esporre il prezzo medio nei distributori

Da domani 1 agosto 2023 i benzinai avranno l’obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti. A imporlo è il decreto legge del governo - approvato a gennaio in seguito a un significativo aumento dei prezzi - per contrastare le speculazioni da parte dei distributori di benzina, per aumentarne la trasparenza e far abbassare i prezzi. I gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguarsi. In caso di violazione sono previste multe da 200 euro a 2.000 euro.

Per quasi tutti i benzinai, il prezzo medio esposto sarà quello regionale: fanno eccezione gli impianti autostradali, per i quali vale il prezzo medio nazionale. I dati saranno trasmessi ogni giorno dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.