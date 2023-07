Tutti in vacanza, con l'immancabile aumento della benzina

Gli italiani sono con la valigia pronta, direzione vacanze. Milioni di persone alla ricerca di riposo, sole, relax al mare o in montagna. Ed, immancabile, ecco a voi la sorpresa, che in realtà sorpresa non è. Perché mai come in questa settimana rispetto agli ultimi 3 mesi la benzina ed il gasolio hanno raggiunto prezzi record. La spiegazione degli esperti è semplice: c’è stata un’impennata del prezzo del petrolio. Tutto vero e confermato dalle cifre. Ma…

Ma sono ormai 30 anni che ogni estate siamo davanti alla stessa storia. Qui, ad esempio, trovate un articolo sul caro prezzi dei carburanti del 1999, pezzo in cui si raccontava l’impennata agostana. Ovviamente le ragioni di allora erano diverse da quelle di oggi. e comunque trovare un motivo è piuttosto semplice: si può scegliere il rialzo del greggio legato ad una guerra internazionale, o ad un attentato o alla rivolta in questo o quel paese produttore oppure semplicemente alle sfide tra i grandi dell’Opec. Oppure si può scegliere in alternativa il rialzo, improvviso anche questo, del dollaro sull’euro (o la lira) e siccome il barile si paga con la banconota Usa ecco che il rialzo del prezzo alla pompa è automatico. Poi, quando a settembre la moneta dello Zio Sam rientrava sotto il livello di guardia ecco che, con più calma, il prezzo di gasolio e benzina scendeva.

Tutto questo è una tradizione che ha visto impotenti governi di tutti i tipi, colori, alleanze e schieramenti.

Nessuno riesce a fermare la gabella dell’aumento della benzina nel pieno delle vacanze che è un po’ come l’abituale “adeguamento” (chiamarlo aumento dal punto di vista della comunicazione aziendale suona male) delle tariffe delle autostrade il 1 gennaio, altro periodo di ferie e spostamenti, guarda caso.

C’è però una buona notizia. Tra una decina d’anni tutto questo finirà. L’Europa ci chiede di usare solo auto elettriche e quindi potremmo finalmente liberarci di questi alti e bassi alle stazioni di servizio. Parlando di colonnine e corrente elettrica il prezzo dovrebbe restare più stabile… Ecco, dovrebbe. Ma siamo certi, una strada per fregarci la troveranno.