Mercato auto elettriche +66,2% a giugno, superano diesel in Ue

La quota di mercato delle auto elettriche nel mese di giugno è passata dal 10,7% al 15,1%, superando per la prima volta la quota del diesel. Secondo i dati di Acea, l’associazione dei costruttori europei, le auto ibride-elettriche sono rimaste la seconda scelta più popolare tra gli acquirenti di auto nuove, rappresentando il 24,3% del mercato. Tuttavia, le auto a benzina hanno mantenuto la quota maggiore, pari al 36,3%. Sempre a giugno, le nuove immatricolazioni di auto elettriche a batteria nell’Ue sono aumentate di un significativo 66,2%, raggiungendo 158.252 unità. Ciò ha portato a una quota di mercato del 15,1% (rispetto al 10,7% di giugno 2022) e ha posizionato le auto elettriche a batteria come la terza scelta più popolare tra i nuovi acquirenti di auto, superando per la prima volta il diesel.