Prepariamoci alla solita, triste estate tv

Ci siamo. Il 1° giugno Amadeus chiude le danze in Rai con Affari Tuoi e inaugura il primo giorno dell’estate televisiva che si preannuncia costellata di repliche, nuove serie tivù, film, ma anche nuovi (soliti) ignoti che hanno trovato un posto al sole nella tivù pubblica della stagione più caliente dell’anno.



A salvare gli ascolti ci penseranno due appuntamenti sportivi imperdibili, naturalmente. Su Rai1 vanno in onda 31 partite degli Europei di Calcio 2024, evento che si terrà da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio. Dopodiché dal 24 luglio all’11 agosto preparatevi per le Olimpiadi di Parigi 2024 che si potranno vedere integralmente sui canali di Discovery+ (Eurosport), mentre la RAI trasmetterà eventi in chiaro per un totale di 360 ore, con streaming gratuito su Rai Play.



Sì, ma poi? Questa della tivù pubblica è la stagione degli semi-sconosciuti, dei raccomandati e dei miracolati dai flop. Si comincia con Unomattina Estate dal 3 giugno e Greta Mauro, romana, sposata, due figli, giornalista di Rai 2 con programmi poco noti di moda & spettacolo: l’accompagna Andrea Perroni, comico e volto di Radio 2 Social Club. Si chiama invece Tinto il conduttore di Camper – In viaggio, programma turistico italiano, che questa volta (ri)lancia Lorella Boccia, graziosa ballerina di 32 anni e dal 2019 moglie di Niccolò Presta, figlio del più famoso Lucio (sì, il potente manager dei vip televisivi di casa nostra). Ha ricevuto in dote il nome di battesimo dell’amata Cuccarini, è stata scoperta da Amici e poi misteriosamente piazzata alla conduzione di talk show con famosi attori e politici e un team di una mezza dozzina di prodigiosi autori. Madre di Luce Althea (quasi 3 anni), torna in pompa magna sulla rete ammiraglia, auguri. Su Unomattina vedremo invece Fabio Gallo ex inviato di Linea Blu.



E ora avanti ai campioni d’insuccessi. Tipo Nunzia De Girolamo che, nonostante l’epic fail di Avanti Popolo cancellato in corsa, non solo ha ricevuto in dono Ciao Maschio, ma continua a fare inspiegabilmente tivù con Estate in Diretta, accanto a Gianluca Semprini. Che cosa avrà mai di tanto irresistibile? Vallo a sapere. Ad Agorà Estate, invece, potrebbe arrivare Incoronata Boccia, la giornalista sarda promossa in men che non si dica a Vicedirettore del Tg1, a 42 anni. Ciliegina sulla torta della sua inarrestabile ascesa, il programma pomeridiano su Rai 3. Tanta fortuna è piovuta addosso anche a Pino Insegno, il re dei flop con Mercante in Fiera: per consolarlo gli affidano Reazione a Catena nel pre-serale.



E a Mediaset che aria tira? Vanno alla grande le serie e ne arrivano di favolose. Intanto, su Canale 5 la terza stagione di Sissi, ma in versione spregiudicata con Dominique Devenport e Jannik Schümann sempre più a loro agio nell’interpretare l’incendiaria coppia reale asburgica. Sempre la Devenport si sdoppia in Davos 1917, serie svizzero-tedesca tra le più attese insieme a Bardot il biopic interpretato da Julia de Nunez, che celebra i 50 anni dall'addio alle scene dell’indimenticabile attrice francese. Sempre in prima serata e dopo il clamoroso successone di Terra Amara, il biscione pesca due altre serie turche che promettono di bissarne i risultati eccezionali: Segreti di Famiglia e La Rosa della Vendetta (Gulcemal). Ah, da lunedì 10 giugno Paperissima Sprint prenderà il posto di Striscia la Notizia.



Su Italia 1, invece, tante belle repliche di Zelig, Michelle Impossible & Friends, Lo Show dei Record. Però il lunedì sera dovrebbe essere con Ilary Blasi e Alvin alle redini di Battiti Live, programma musicale su cui punta tutto l’unica ex moglie di Francesco Totti. Mentre una nuova edizione di Temptation Island potrebbe cadere di giovedì. Si sa invece che il più volte rimandato Tilt – Tieni il Tempo, il gioco musicale condotto da Enrico Papi, finalmente troverà una collocazione estiva. Su Rete 4 Zona Bianca proseguirà al mercoledì al posto di Fuori dal Coro, mentre al venerdì Quarto Grado andrà avanti con Le Storie. Altra notizia è che su Rete 4 arriva Stasera Italia al posto di Prima di Domani di Bianca Berlinguer mentre il suo Sempre Cartabianca si concluderà il 2 luglio.

Coraggio.