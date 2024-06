Tanto crime, risate e canzonette. La corsa di Nove d'estate non si ferma

Inutile che continuiate a chiedervelo: del futuro di Giovanna Civitillo al Nove non v’è certezza. Si sa solo che il di lei marito Amadeus presto si farà rivedere in tivù, presumibilmente tra settembre e ottobre. Forse porterà con sé i Soliti ignoti e sfiderà Stefano De Martino, forse, alla guida di Affari tuoi. Potrebbe nascere un Terzo Polo televisivo grazie ai poderosi investimenti di Discovery Italia e WarnerMedia, ma più di tanto non si sa. «Siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della tv italiana, ora siamo Lampedusa», scherzava Maurizio Crozza, il primo a mollare gli ormeggi e avventurarsi da queste parti. Ma è chiaro che in tre, compreso Fabio Fazio, non si riesca a fare più di tanto. Servono nuove idee, nuovi programmi, facce giovani e non scontate (in ogni senso). È così che la potenza di fuoco degli americani riuscirà a portare in Italia una concorrenza rampante e all’altezza di qualunque sfida televisiva.

Intanto, partono i nuovi programmi pronti a infiammare l’estate italiana e a sciogliere la tensione dell’attesa. Si comincia proprio oggi 3 giugno con la nuova stagione di Ash or trash, Chi offre di più? (dal lunedì al venerdì, alle 20:30 sul Nove ), la trasmissione record con 800mila spettatori che non solo ha generato pure la versione Vip, ma che ora torna nell’access prime time con nuovi episodi inediti. Conduce Paolo Conticini e il meccanismo che è tanto piaciuto rimane lo stesso: vanno all’asta oggetti di famiglia o memorabilia assortita recuperata nei mercatini d’antiquariato e robivecchi italiani o custoditi nelle collezioni private degli amanti dell’arredamento e del design; poi l’esperto Alessandro Rosa ne illustra le caratteristiche e ne stima il valore. Al tavolo dei mercanti, pronti a darsi battaglia, gli amatissimi compratori: Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e, in ‘staffetta’, Federico Bellucci e Giovanni De Santis. Sempre oggi, in arrivo nuovi episodi di Faking it, bugie criminali (lunedì alle 21:25 sul Nove), la serie crime che analizza i casi più complessi della cronaca nera italiana studiando il linguaggio e il comportamento degli assassini. Nato da un’idea di Pino Rinaldi, giornalista e storico inviato di Chi l’ha visto?, porta ancora in dote la squadra di professionisti che hanno fatto la fortuna della prima stagione: la profiler Margherita Carlini (psicoterapeuta e criminologa forense), il listener Felix B. Lecce (esperto in comunicazione forense) e il watcher Diego Ingrassia (esperto in analisi emotivo-comportamentale). Questa volta si concentreranno sul delitto commesso da Padre Graziano che racconta la storia di Guerrina Piscaglia, scomparsa nel maggio del 2014; il caso di Alex Stazzi, l’infermiere condannato per l’omicidio di Maria Teresa dell’Unto e per aver ucciso 5 anziani in una casa di riposo a Tivoli nel 2009; il Caso di Dina Dore di Gavoi, in provincia di Nuoro, un terribile femminicidio il cui mandante è il marito, il dentista Francesco Rocca; l’ omicidio di Lucia Manca, per cui è stato ritenuto colpevole il marito Renzo Dekleva, sebbene continui a dichiararsi innocente. Anche se è il 6 luglio la data da annotarsi sul calendario perché sempre Rinaldi si dedica ai Crimini Italiani (ogni sabato alle 21:25) più controversi come il delitto di Garlasco, quello di Perugia, l’omicidio di Meladia Rea, il caso Carretta, i misteri di Arce, il caso Yara, il delitto Rosboch e il massacro di Erba, di nuovo sotto i riflettori con un’altra lettura.

Don’t forget the lyrics il 7 giugno alle 21.25 diventa una serata speciale con Gabriele Corsi che lancia la sfida al karaoke a 8 vip e 3 super campioni storici del programma, Silvia, Graziano e Mirko. Si affronteranno in una puntata dedicata alle canzoni del festival di Sanremo. Insieme a loro sul palco si esibiranno: Annalisa Minetti, Jalisse, Marco Carta, Valerio Scanu, Jo Squillo, I Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte e Francesca Alotta. L’8 e il 9 ci saranno le elezioni europee e, puntuale, mercoledì 12 giugno alle 21.25 va in onda Accordi e disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi, per un appuntamento in prima serata dedicato ai risultati elettorali. E con lui discuteranno anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi.

Poi ci sarà moltissimo da ridere dal 13 giugno con Nove Comedy Club (ogni giovedì alle 21:25), tre serate con gli spettacoli di Gabriele Cirilli (Gabriele Cirilli – Live), Maurizio Lastrico (Il metodo Sanislastrico) e Scintilla (La bellezza non è tutto). In più, a luglio, tornano in onda gli spettacoli comici di Valentina Persia (Ma che ti ridi?!), Maurizio Battista (Do you remember?) Giuseppe Giacobazzi (Noi, mille volti e una bugia) e Teo Mammuccari (Sarà capitato anche a voi), ma anche i migliori show di Aldo, Giovanni e Giacomo venerdì 19 luglio (I corti, Tel chi el telun, Anplagghed, Potevo rimanere offeso e Ammutta muddica). In mezzo, per chi ama riascoltare la musica dal vivo in tivù o si è perso l’ennesimo concerto di Vasco o quello di Tiziano Ferro, due appuntamenti da appuntarsi in agenda: Vasco Moderna Park (martedì 18 giugno alle 21:25), 2 ore di rock per 220mila spettatori allo stadio di Sansiro a Milano; Tiziano, lo stadio tour 2015 (martedì 25 giugno alle 21:25). E buone vacanze.