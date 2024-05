Pay tv e streaming ci regaleranno un'estate ricca (almeno loro)

E poi ci sono le serie tivù sulla “televisione a pagamento”, come la definisce l’Agicom, e quelle in streaming che danno grosse soddisfazioni in qualunque stagione dell’anno, anche in estate. Anche se te ne freghi di Wimbledon, Olimpiadi di Parigi, Europei di atletica a Roma, America’s Cup e calcio (ovunque si giochino gli Europei in Germania).

Si comincia con giugno su Sky che vede il ritorno di due serie assai amate, prima di tutto la roboante di House of the Dragon il 17 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic (e in streaming solo su NOW) in contemporanea con gli Stati Uniti: stiamo parlando della seconda stagione del prequel bombastico del Trono di Spade in cui la casata Targaryen è di nuovo divisa e Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. È la quarta stagione invece per Delitti ai Tropici dal 21 giugno alle 21.15, su Sky Investigation (e in streaming solo su NOW) e si svolge nell’isola di Martinica dove troviamo una speciale coppia di investigatrici, la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. In bocca al lupo.

Novità per Netflix subito il 4 giugno con Ricchi a tutti i costi, secondo capitolo del fortunato Natale a tutti i costi con Darko Peric, Christian De Sica, Antonino Bruschetta, Angela Finocchiaro, Fernando Albizu che partono per una nuova avventura per Minorca: avrà la stessa sorte del primo film? Il 13 giugno va in streaming la seconda parte di Bridgerton 3 (grazie) e il 3 luglio rivedremo Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F con il solito Eddie Murphy, ma un po’ appesantito dagli anni; il 16 arriva Cobra Kai 6, cioè l’ultima definitiva resurrezione in versione anni Zero di Karate Kid che a differenza delle stagioni precedenti sarà centellinata in tre parti di cinque episodi ciascuna; il 20 si terrà Jake Paul vs. Mike Tyson, evento di boxe in diretta mondiale dall'AT&T Stadium di Arlington in Texas, casa dei Dallas Cowboys della NFL. Agosto? L’8 parte The Umbrella Academy 4 e il giorno di ferragosto Emily in Paris 4, ma solo la prima parte.



E ora Prime video che propone nuove serie, film e un paio di documentari imperdibili. Il 6 giugno, per esempio, è il turno della seconda stagione di Prisma, mentre la quarta di The Boys è in uscita il 13; il 20 Federer: Gli ultimi dodici giorni, documentario nato come home video da vedere in famiglia in cui Roger dice addio ai suoi 20 anni di tennis e poi intervista i leggendari rivali Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Il 25, la regista nominata all’Oscar Irene Taylor, firma Io sono: Celine Dion, una lettera d’amore ai fan da parte della cantante canadese che, coraggiosamente, racconta il dietro le quinte della lotta che ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Luglio si apre il 19 con una serie per uomini assetati di sangue, Those About to Die, e cioè il mondo corrotto delle gare di bighe e dei combattimenti tra gladiatori nell’antica Roma. Mentre il primo agosto scopriamo Batman: Caped Crusader, la serie in versione cartone animato dell’uomo pipistrello, e il 29 sarà contenta anche Giorgia Meloni, appassionata di Tolkien: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere S2 sbarca ancora in Italia.



Presunto innocente con Jake Gyllenhaal il 12 giugno inaugura le serie calde di Apple tv che il 21 porta in dote Bread & Roses, la docu-serie prodotta da Jennifer Lawrence che segue tre donne nella loro intrepida lotta per l'autonomia dopo che i Talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan nel 2021. Il 26 giugno rivediamo finalmente Eva Longoria nella serie Tierra de mujeres - Intrecci di vite; il 10 luglio Sunny con Rashida Jones è un inquietante thriller ambientato a Tokyo con coprotagonista un’AI e il 19 riappare Natalie Portman in Lady in the Lake con magnifici abiti anni Sessanta da ricca casalinga trasformata in giornalista da inchiesta. Se ad Agosto trovate il tempo per un film sappiate che qui ce ne sono due assai interessanti: il 9 agosto The Instigators con Casey Affleck e Matt Damon e il 14 Bad Monkey con Vince Vaughn.