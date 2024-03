ANDREA TORTORA

Che Andrea Tortora sia un fuoriclasse è cosa risaputa, che sia in grado di alzare sempre più in alto l’asticella non è così scontato. Per Pasqua presenta l’UOVO DI TORTORA con olio, albicocca, mandarino. Gioca con il nome e la forma, il nuovo lievitato con un marchio registrato Uovo di Tortora ®, tutto suo. Va incontro ad esigenze alimentari alternative, non a caso usa l'olio di oliva al posto del burro. Croccante il guscio glassato con nocciole, zucchero e mandorle Siciliane. Lo trovate on line su www.andreatortora.com