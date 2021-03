Pasqua 2021. Guida alle migliori uova e colombe

Seconda Pasqua in lockdown, ma gli italiani non rinunciano a un po' di dolcezza. Con i ristoranti ancora chiusi e gran parte dell'Italia in zona rossa, ancora una volta bisogna affidarsi a e-commcerce e delivery per festeggiare con un po' di normalità.

Ecco le migliore colombe artigianali e le uova di cioccolato più esclusive, pensate dai migliori pasticceri d'Italia. E non solo, Panorama.it ha trovato anche le migliori soluzioni per la grigliata di Pasquetta e gli accessori ideale per decorare la vostra casa coi colori della primavera.

Con.tro Bistrot Le Uova di Pasqua presentate da Con.tro si caratterizzano per le singolari forme e le diverse suggestioni provocate alla vista e al palato, in un continuo gioco tra effetto "velluto" o metallizzato, altre dipinte a mano, gusci bigusto, pralinati e rocher, modellando e decorando con grande minuzia e creatività tutte le possibili declinazioni di cioccolato.

Albicocche e noci pecan glassate di Con.tro Bistrot Seguendo i trend 2021, per la realizzazione della Colomba di Con.tro il maestro Andrea Fiori ha individuato tre versioni artigianali, tutte in formato da 1 kg: Classica all'arancio con la superficie mandorlata, al Triplo cioccolato generosamente distribuito tra impasto, gocce e glassa oppure Albicocche e noci pecan glassate al cioccolato bianco. Come per tutti i suoi lievitati, anche nel caso della Colomba il maestro ha utilizzato un lievito madre, un ingrediente essenziale tramandato da circa 70 anni e di cui si prende cura fin dai suoi esordi in pasticceria.

Red Fire Primitivo di Puglia IGT di Enowinery Un grande rosso, espressione della Puglia, territorio con tradizioni vinicole secolari. Colore rosso rubino. Al naso è ampio e ricco; si esprime con sentori di frutta fresca e lamponi. Al palato si rivela fine e morbido; presenta tannini eleganti, buona struttura e sapore secco, persistente. L'accompagnamento ideale per questo vino é il barbecue. Un abbinamento particolarmente piacevole è con formaggi stagionati.