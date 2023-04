Numerologia: il significato dei numeri dal 16 al 22

Nell'articolo precedente (numeri dall'8 al 15) abbiamo analizzato i numeri dall'8 al 15. Ecco In questo terzo ed ultimo articolo i seguenti significati numerologici fino al numero 22. Per sapere anche cosa significa la Numerologia e cosa simboleggia la data di nascita, potete trovare queste informazioni nel primo articolo (Numerologia: il significato dei numeri dall'1 al 7).

I numeri presi in esame sono i 22 Arcani Maggiori che rappresentano i principali significati simbolici a cui tutto il resto dei numeri si legano. Quindi dal 23 in poi si sommano. Se nella tua data di nascita c'è ad esempio il 27 allora il numero che dovrai guardare sarà il 9 (ossia 27 = 2 + 7 = 9).

Per scoprire il significato degli altri numeri:

Il significato dei numeri dal 16 al 22:

16

Il 16 è un altro numero karmico, quindi ha delle sfide di un certo calibro da affrontare. Il 16 tende a mettere in atto un comportamento troppo serioso e autodistruttivo, perciò ha il dovere di essere felice, di trovare la gioia e agguantarla con entrambe le mani per tenersela stretta. Ha bisogno di ridere e di divertirsi.

Nella memoria genealogica significa che nella famiglia c’è stato un distruttore che ha rovinato la sua vita e quella degli altri. Questa persona poteva essere aggressiva verso gli altri o verso se stessa, causando sofferenza e distruzione.

Per elaborare un karma del genere, si consiglia di vivere nella consapevolezza, eliminare le energie negative pulendo la casa e il corpo, liberarsi delle cose che non fanno stare bene e promuovere la conoscenza spirituale.

È importante sviluppare l’amore universale e liberare la propria anima dalle emozioni negative. Si deve rinforzare il corpo fisico, lasciare andare la paura del cambiamento e desiderare un mondo rinnovato e cambiato.

17

Sei un canale aperto. Hai delle grandi intuizioni. Hai bisogno di portare chiarezza nella tua vita.

Se hai il 17 nella tua data di nascita (specialmente se ce l’hai nel giorno) significa che hai bisogno dell’acqua. E’ importante osservare il rapporto con il tuo corpo. Cosa succede quando vai al mare? Quando devi spogliarti alla luce del sole? O quando devi spogliarti con il tuo/a compagno/a? Dietro al 17 c’è anche una problematica legata con il tuo corpo. Simboleggia il tuo rapporto con il tuo corpo, con la gravidanza, con il battesimo e tanto altro.

Inoltre è fondamentale che il 17 sia sempre sincero e che venga riconosciuto come affidabile dagli altri. Gli altri si devono fidare di te.

Nella vita del 17, può accadere che l’energia e il talento di una persona vengano nascosti o persi nel tempo, ma è importante elaborare questa energia per evolversi spiritualmente. Bisogna avere fiducia in se stessi e nella propria capacità di raggiungere il successo, anche se al momento non è evidente.

È importante imparare a connettersi con il proprio sé superiore e credere nel proprio genio e talento. Bisogna trovare un lavoro che ci ispiri e dedicarci abbastanza tempo per sviluppare la creatività. Devi riconoscere che come te, ogni persona è un conduttore di energie divine e curative, protetto da forze superiori.

È necessario comprendere il significato della vita e diventare consapevoli per diventare famosi e portare la propria creatività alle persone.

18

Magia. Occultismo. Il 18 ha bisogno di tirare fuori quello che ha dentro per poter aiutare il prossimo. E’ nato per essere uno psicologo o anche psichiatra. Si interessa delle materie esoteriche e di tutto ciò che fa parte dell’invisibile. Potrebbe anche significare che hai avuto un padre assente perché ha avuto problemi di liquidità economica.

L’energia 18 può portare a problemi come l’alcolismo. Queste persone se sono in conflitto non sono in grado di gestire l’energia della magia, della luna e dell’acqua e non riescono a fronteggiare i propri pensieri negativi, portando a problemi di salute mentale come la follia.

È importante identificare le paure e risolverle, sviluppare l’intuizione, pulire la coscienza dai pensieri negativi e concentrarsi su ciò che si vuole raggiungere nella vita. È necessario anche imparare a vivere nel momento presente e a distinguere tra ciò che è importante e ciò che è secondario.

Per elaborare un karma del genere, è necessario stabilire obiettivi e piani, imparare a fidarsi e dire la verità e allenare la propria luna oscura, ovvero i pensieri negativi. È fondamentale purificarsi e circondarsi di persone positive e svilupparsi spiritualmente. Bisogna comprendere il potere del pensiero e imparare a utilizzare il pensiero positivo e la meditazione per attirare ciò che si desidera.

19

Il 19 è il padre. Il 19 rappresenta la memoria genealogica di un papà venuto a mancare presto. Quindi chi nasce il 19 ha bisogno di lavorare sulla sua parte maschile e sulle regole.

L’energia 19 nella genealogia può indicare la presenza di un incendio devastante causato da qualcuno della famiglia, che potrebbe essere stato causato da un abuso di alcol o da una febbre alta. Questo evento può portare ad una perdita di prosperità per la famiglia. Nella storia familiare, potrebbe esserci stato un membro di alto rango che ha perso tutto in un istante. Questo avvenimento può aver influenzato la mentalità di un discendente, portandolo a credere che il denaro e l’autorità siano malvagi e che diventare adulti possa essere pericoloso. Questo pensiero può portare alla trasmissione di povertà e alla credenza che i ricchi siano persone brutte.

Per elaborare il karma, è importante lasciare andare il passato e le paure che possono impedire di raggiungere gli obiettivi. È importante trovare una forma di creatività che possa aiutare a dissipare l’energia negativa e lavorare sulla propria aggressività interiore.

Lo sviluppo spirituale può essere un valido aiuto, permettendo di connettersi con l’energia solare e alimentare la propria aura con la luce. È importante lavorare su pensieri ed emozioni positive, credendo in se stessi e cercando di essere grati per ciò che si ha.

Inoltre, si possono praticare esercizi di accettazione, misericordia, perdono e ringraziamento, oltre ad attività fisiche. Infine, è importante non dimenticare la propria femminilità, lavorando sulla morbidezza e sulla fluidità.

20

Attenzione a non diventare lo zerbino di nessuno. Cosa desideri nella tua vita? Senti te stesso.

In passato, nella tua famiglia, c’è stata una persona che è stata castrata o ha subito delle difficoltà importanti come la perdita dei genitori o relazioni interrotte con un membro della famiglia. Questo ha causato una forte energia negativa nella tua famiglia, associata alla morte innaturale e alla paura della morte dei propri cari.

Per superare questo karma, è necessario che tu impari a seguire i tuoi sogni e i tuoi desideri senza sacrificarti per gli altri. Puoi farlo attraverso il canto, il ballo, la musica e il contatto con la natura. Inoltre, puoi praticare la lettura delle carte degli angeli o delle memorie genealogiche per aiutare le persone in difficoltà.

È importante meditare e pregare ogni giorno, elevando i tuoi pensieri al bene comune e agli obiettivi spirituali. Non giudicare gli altri e cerca sempre di aiutare le persone con gentilezza. Apri il tuo cuore e la tua anima, respingendo l’aggressività interna e passando attraverso la pratica del perdono profondo.

Inoltre, è importante elaborare la paura della morte e delle malattie mortali, imparare ad elaborare il lutto e armonizzare le relazioni con i parenti. In questo modo, potrai guarire il karma della tua famiglia e vivere una vita più piena e felice.

21

Libertà. Musica. Danza e movimento. Spesso chi nasce il giorno 21 ha bisogno di essere dinamico, di ballare e di divertirsi. Occhio a non esagerare in queste cose prendendo la vita come se fosse un gioco.

L’energia 21 che si manifesta attraverso la linea femminile o maschile, può indicare che un membro della famiglia ha combattuto in guerra o è emigrato senza fare ritorno. Potrebbe anche essere legato a un tradimento della patria, aggressività o separazione dal proprio popolo.

Per superare questo karma, è necessario diventare pacificatori sulla Terra, stabilire una stretta relazione con Dio e includere progetti globali nei propri piani. È importante superare l’isolamento, sognare in grande e pensare alla guarigione del pianeta e della vita degli altri.

Inoltre, è consigliabile pulire il proprio corpo attraverso l’attività fisica come il ballo, il canto e la recitazione, superando la passività e la pigrizia. Questi compiti possono aiutare a elaborare e ad utilizzare la propria forza e energia per il bene di molte persone.

22

E’ un numero forte. Dentro di sé ha tutti gli altri numeri. In numerologia rappresenta l’inizio e la fine di tutto. Ha bisogno di viaggiare e di non appartenere. Se vuoi appartenere (a) qualcuno o (a) qualcosa, vai in conflitto con te stesso e sarà difficile raggiungere la felicità. Come il 9 anche il 22 potrebbe avere problemi con la pelle (psoriasi, macchie...)

Accetta il mondo intero così com’è, accetta le persone per quello che sono. Cerca di unire ciò che sembra separato e cerca di essere per la pace in ogni luogo. La filosofia del mantenimento della pace dovrebbe essere il tuo mantra.

Viaggia in tutto il mondo, scopri nuovi paesi e città.

L’energia 22 potrebbe significare anche che nella tua famiglia ci sono persone in prigione o con restrizioni sulla loro libertà. Potrebbero esserci anche persone con problemi mentali o che si sono lasciate fuorviare. Non puoi ignorare queste cose, ma devi accettarle e lasciarle andare.

Inoltre, il numero 22 può rappresentare l’incapacità di iniziare qualcosa da zero o di avere una nuova vita. Potresti essere limitato da esaurimenti nervosi o malattie, o dall’incapacità di avere figli. Devi imparare ad accettare queste limitazioni e cercare di liberarti da esse.

Per elaborare il karma accetta il tuo credo di vita e lavora su te stesso per diventare libero. Affronta le tue paure e impara a lasciar andare. Sii un esempio di gioia, leggerezza e libertà per gli altri.

Apri il tuo cuore al mondo e viaggia, portando la filosofia della libertà e della spiritualità ovunque tu vada.