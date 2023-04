Numerologia: i significati dei numeri dall'8 al 15

Nell'articolo precedente abbiamo spiegato il significato della Numerologia, analizzato i numeri dall'1 al 7 e rivelato cosa indica la data di nascita. Ecco Inn questo secondo articolo i seguenti significati numerologici fino al numero 15.

8

L’8 è senza macchia, senza peccato, ma al contempo potrebbe vivere delle sensazioni di vergogna. L’8 inoltre ha bisogno di elaborare il lutto di situazioni giunte al termine. Via cose vecchie! Anche dal cellulare. Bisogna fare spazio al nuovo.

Per la memoria genealogica, per chi si ritrova ad avere questo numero nella data, è importante non violare mai la legge, nemmeno in piccole cose, perché ciò potrebbe portare a gravi conseguenze.

È importante dare l’esempio e imparare dalle proprie azioni. In generale, più si è onesti e più si attira l’abbondanza nella propria vita. È importante evitare di giudicare sé stessi, gli altri o la vita stessa, e cercare di aderire al principio dell’equilibrio.

Rinunciare alla condanna e accettare il mondo e le persone così come sono può aiutare a trovare il perdono, l’amore e l’accettazione. È anche importante studiare le leggi del karma e delle relazioni “causali” dell’essere per mantenere l’equilibrio emotivo. Inoltre, donare parte del proprio guadagno può contribuire a mantenere l’equilibrio nell’universo.

9

Il 9 ha bisogno di star bene con sé stesso. Ha bisogno di solitudine (ma mai troppo se no ne soffre) e di apprezzare la sua solitudine. Però mette in scena cose un po’ pesantucce come ad esempio: tende ad esasperare le persone. Potrebbe avere anche dei problemi con la pelle (psoriasi, macchie...). Inoltre, se hai il 9 nella data, non attaccarti alla quotidianità, alle routine esasperate e ai mille falsi impegni. Ascolta te stesso, tu sai già di cosa hai bisogno.

Potrebbero esserci state persone eremite nella tua famiglia, persone che hanno vissuto dolori molto intensi e in generale erano molto sole. Per elaborare questo tipo di karma, devi cercare di comprendere la profondità in tutto ciò che fai e che ti appassiona. Inoltre, devi aprire il tuo cuore alle persone e condividere le tue conoscenze accumulate.

È importante guarire la tua anima dalla paura delle relazioni, dal dolore e dai risentimenti del passato. Non devi avere paura della solitudine, ma non devi nemmeno rimanere troppo a lungo in questo stato. Devi imparare a percepire la vita come un’opportunità e non come un limite. Inoltre, è fondamentale imparare a trarre forza dalla tua autosufficienza e dalla comunicazione con la natura.

10

Chi nasce il 10 tende ad attrarre fortuna e attrarre tante persone nella sua vita. Ma occhio a chi attrai, molte di queste persone potrebbero voler essere tuoi amici solo per motivi di convenienza.

Quando va in conflitto il 10 si blocca. Blocca le sue emozioni. Invece dovrebbe seguire a livello immediato ciò che prova e ciò che desidera. Ad esempio: ho voglia di gelato, esco e lo compro! Al volo. Come in questo caso anche per tutto il resto. Quindi chi nasce il 10: occhio ai blocchi, fluite verso ciò che desiderate e verrete esauditi.

Nella genealogia esiste la possibilità che il karma ancestrale influenzi i discendenti in modo negativo. Ciò può accadere quando gli antenati hanno provocato fallimenti ad altre persone o hanno avuto una cattiva influenza sulla loro vita. Pertanto, i discendenti possono sperimentare una sorta di “sfortuna” nella loro vita.

Per elaborare il karma della famiglia, è necessario eseguire una serie di compiti che includono imparare a fidarsi di Dio o dell’Universo, sviluppare l’intuizione e fare le giuste scelte. Inoltre, è importante seguire la voce del cuore anziché quella della mente, sviluppare l’individualità, l’indipendenza, la fiducia in se stessi e il proprio successo.

Le persone che possiedono energia 10 sono generalmente considerate fortunate nella vita. Tuttavia, per riconoscere e sfruttare appieno questa fortuna, è necessario comprendere la filosofia della fortuna stessa. La fortuna può passare se non viene riconosciuta e utilizzata in modo adeguato.

Inoltre, le persone che possiedono energia 10 possono diventare vittime di vampiri energetici che cercano di sfruttare la loro fortuna. Pertanto, è importante scegliere le persone con cui intrattiene e vive le relazioni, preferendo persone positive, buone, di successo e fortunate che sapranno aiutare e sostenere.

11

Bisogno di essere sempre pronto e preparato. Attenzione perché questa cosa potrebbe essere una lama a doppio taglio, ossia potresti non sentirti mai pronto e quindi perdere delle occasioni. Inoltre l'11 tende a tenere tutto dentro e così facendo rischia di esplodere in situazioni di rabbia incontrollata. Imparate a comunicare le vostre emozioni e ad aprirvi su ciò che vi appesantisce.

L’energia genealogica della famiglia potrebbe indicare la presenza di violenza, abusi, pedofilia o offese. È importante diventare consapevoli del proprio potenziale di creazione o distruzione, allenando la consapevolezza del “qui e ora” per padroneggiare le emozioni incontrollate. Aprire il proprio cuore e accettare gli altri così come sono è fondamentale, poiché tutti sono liberi di manifestarsi come desiderano.

È importante controllare le parole che si usano e rimuovere l’imperativo dai propri discorsi. Non forzare mai i risultati, ma piuttosto chiedere e offrire. L'11 deve imparare a riposare, a rilassarsi, a meditare e ad allontanarsi dall’ossessione anche se per buoni scopi. Rinunciare alla condanna e alla divisione del mondo nel bene e nel male, cercando di vedere il positivo in tutto e imparando lezioni positive dagli eventi negativi della vita.

Seminare il bene ovunque può portare a riconoscimento, amore reciproco, prosperità e potere creativo.

12

Sei una persona molto intelligente e hai bisogno di vedere le cose da un tuo punto di vista, senza omologarti. Come il 3, anche il 12 può vivere dei momenti di depressione, di solitudine e incomprensione da parte degli altri.

In famiglia potrebbe esserci stato dolore e sofferenza per diverse generazioni. Per elaborare il karma, è necessario imparare a difendersi, sviluppare la spiritualità e imparare a chiedere aiuto. Pratica il perdono e la gratitudine, impara a amare te stesso e ad apprezzare ciò che hai.

Sviluppa l’autodisciplina e diventa una persona forte e determinata verso il bene.

La persona che eredita questa memoria può trarre beneficio dalle esperienze passate, diventando produttiva e utile per gli altri. L’amore guarisce tutto.

13

Il 13 è un numero karmico, quindi come tutti i numeri karmici è particolare. Ha un compito di vite passate che va visto, capito e superato.

Il 13 comunica un conflitto di identità, ha bisogno di superare la pigrizia e di affermare la sua identità e baserà l’intera vita terrena attorno a questa missione. Chi nasce il 13 è portare a riscontrare tanti problemi con il padre.

Se nella tua genealogia qualcuno non ha vissuto pienamente la sua vita sulla Terra e ha subito una morte prematura, come suicidio, omicidio o avvelenamento, questo potrebbe influenzare i discendenti in modo negativo.

Per risolvere il karma, è necessario completare il ciclo e guarire la situazione, accettare i cambiamenti e

imparare a iniziare nuovi cicli nella vita. Quindi è necessario avere la capacità di concentrarsi sulla cosa principale (che si vuole raggiungere) e di fare azioni per portarla a termine. Pulire le “macerie” del passato, rielaborare le paure e la fiducia in Dio e nell’universo, essere gioiosi e ottimisti, fare cambiamenti nel corpo e rinnovarsi nell’immagine, nei rapporti e negli eventi, correre dei rischi con fiducia, essere costantemente in movimento e nello sviluppo spirituale, imparare a rilassarsi, meditare e fidarsi dell’universo, usare l’entusiasmo per il bene degli altri, cambiare in modo creativo e onorare la vita vincendo la pigrizia.

14

Il 14 è il numero delle dipendenze. Quindi attenzione se hai delle dipendenze affettive, perché il 14 ha bisogno di equilibrio, di serenità e di pace. Se sei nato il 14 sei portatore sano di pace e tranquillità.

L’energia genealogica indica la presenza di un alcolista o di un suicida nella famiglia. È importante elaborare questo karma, lavorando sulla sfera emotiva per purificarsi. È consigliabile consultare uno psicologo e non sottovalutare l’aiuto medico. È fondamentale rimuovere le emozioni negative, superare le cattive abitudini e dipendenze, e diventare più forti spiritualmente.

Il corpo deve essere pulito con acqua e parole positive, imparando a perdonare e a riempire il cuore di amore. È importante nutrire l’anima con l’arte e la natura, rimuovendo l’aggressività interna con il digiuno e la preghiera. Il compito consiste nell’essere in armonia con il proprio corpo e svilupparsi spiritualmente, impegnandosi nella conoscenza di sé e nella formazione continua.

15

Il 15 è il massimo della creatività, ma rappresenta anche i 7 vizi capitali.

Nella memoria genealogica il 15 può indicare che uno dei membri della famiglia potrebbe non essere stato in grado di affrontare un’aggressione e potrebbe esserci il rischio di omicidio, abuso di potere o inganno per denaro. Potrebbero esserci anche dipendenze da alcol o droghe, e i discendenti dovrebbero elaborare questa

energia come un vantaggio e lavorare sulle conseguenze negative.

Per elaborare un karma del genere, è necessario imparare a vedere il mondo e le persone attraverso il “prisma” del bene, svilupparsi spiritualmente comprendendo le leggi dell’universo, lavorare sul cinismo, sull’egoismo, sull’aggressività interna, e sul sarcasmo.

È importante tendere una mano ai deboli, mostrando loro la strada verso la luce, rilasciare gli attacchi, imparare e lavorare su sé stessi. È fondamentale trattare gli altri come si vorrebbe essere trattati, imparare a rilassarsi e ad avere fiducia, dare libertà ai propri cari, aprire il cuore all’amore, imparare a dare e a sentire amore.

È anche importante purificare il proprio corpo fisico, la propria anima e rafforzare lo spirito attraverso il digiuno, la preghiera e la meditazione.