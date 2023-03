Numerologia: il significato dei numeri da 1 a 7

E’ grazie ai numeri se abbiamo scoperto molte delle leggi che governano il nostro universo. La numerologia serve proprio a questo: a creare ordine. Non è magia. E’ un sistema pratico e di auto osservazione basato sull’applicazione dei numeri. Attraverso il loro studio possiamo migliorare o cambiare tutti gli aspetti di noi che costituiscono il nostro bagaglio conflittuale.

Ma partiamo da un dubbio amletico che fa tremare la Scienza: esiste l’anima? Tu pensi di avere un’anima? I maestri che studiano e divulgano determinate informazioni in merito alla questione hanno toccato con mano la loro anima e affermano di non avere dubbi al riguardo. Ma se esiste l’anima significa che esiste la reincarnazione. E se esiste la reincarnazione significa che esiste tutta un’altra dimensione parallela spirituale dove le anime si ritrovano dopo aver abbandonato il corpo in questa vita terrena. Ed è lì che le anime stabiliscono dei patti e fanno dei voti volti alla creazione dei prossimi percorsi evolutivi che dovranno percorrere in questa dimensione terrena. Per decifrare tali patti i numeri sono degli ottimi alleati.

La numerologia è nata con il matematico e filosofo Pitagora, all'incirca 500 a.C. Dopo di lui altri matematici si sono presi il compito di approfondire, decifrare, verificare e svelare tutti i significati ermetici che si celano nei numeri. Ad oggi abbiamo un quadro completo ed estremamente dettagliato di ciò che rappresentano tutti i numeri (fino al 999).

E’ bene chiarire che nella numerologia non esiste negativo o positivo. Giusto o sbagliato. Buono o cattivo. I numeri sono neutri, rappresentano dei semplici messaggi per guidarci verso l’evoluzione e lo sviluppo delle nostre abilità.

Dunque, ogni numero ha aspetti di luce e aspetti di buio. Ogni numero ha sfide, missioni, talenti e mancanze. Sta a noi favorire i vantaggi e gli svantaggi che ci determinano. In questo caso è la nostra data di nascita che dobbiamo prendere in esame.

Cosa significa la data di nascita? In numerologia è una sequenza numerica (o piano numerico) e simboleggia la nostra unicità. I numeri sono messaggeri che ci danno delle indicazioni ben precise. Quindi noi nasciamo con dei compiti prestabiliti che possiamo decifrare attraverso i numeri della nostra data. I primi 22 numeri sono i più importanti. Dall’1 al 22 vengono raccolte le informazioni degli Arcani Maggiori. Dal 23 in poi si sommano.

Come funziona la data di nascita? Il giorno rappresenta la missione e il bisogno costante della persona (ma spesso viene vissuto come un bisogno conflittuale). Il mese è la risposta automatica al conflitto. L’anno invece è la memoria genealogica più antica (per sapere a quale numero corrisponde anche l'anno bisogna sommare numero per numero, ad esempio se sei nato nel 1956 = 1 + 9 + 5 + 6 = 12 e se il risultato è maggiore di 22 allora si sommano ulteriormente fino a che non rientrano tra l'1 e il 22). Le memorie genealogiche sono i compiti che ci hanno trasmesso i nostri avi affidandoci la missione di risolverli.

1

L’1 nel giorno di nascita significa che hai un bisogno costante di metterti in mostra. Sei nato per essere un genio. Hai delle grandi idee. Il numero 1 simboleggia anche lo spermatozoo che è riuscito ad arrivare fino in fondo nell'impervio percorso nella gara della sopravvivenza primordiale, in mezzo a milioni e milioni di altri.

Memoria del seme paterno. Riconosci gli insegnamenti paterni e chiediti: Cosa mi ha insegnato mio padre? Cosa posso imparare da lui?

2

Chi nasce il giorno 2 ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di studiare e di fare i conti con le proprie emozioni. Il più delle volte, se è il numero di una femmina significa che è una donna anaffettiva che diventa l’uomo di casa, quindi deve lavorare sull’accoglieza, sull’intraprendenza femminile.

L’energia in negativo può portare a sfiducia, dubbi, capriccio, rabbia, confusione, menzogna, falsità, disumanità, dualità e indecisione. Questi atteggiamenti possono causare una mancanza di affidabilità e frequenti cambi di maschere e ruoli, ma anche pettegolezzi e discussioni di persone dietro le spalle. L’infertilità cosciente può derivare da atteggiamenti genitoriali negativi che fanno perdere la fiducia in sé stessi.

Per superare il karma negativo, è importante fidarsi della propria intuizione e rimanere flessibili. L’armonia può essere raggiunta attraverso la consapevolezza di sé e la fiducia in se stessi. È fondamentale evitare di giudicare gli altri e rivelare i loro segreti, accettare la natura contraddittoria dell’essere umano e abbracciare la dualità come parte della vita.

3

Hai bisogo di comunicare, ma il tuo motto è “quello che dico creo”, quindi c’è l’esigenza di usare le parole con la giusta attenzione. Ma sei nato per essere un grande comunicatore. Il 3 è anche il venditore porta a porta. Se hai il 3 nella data di nascita potresti anche vivere dei momenti di depressione, di solitudine e incomprensione da parte degli altri.

Se l’energia maschile è predominante, gli uomini potrebbero diventare irresponsabili o ferire le donne, mentre se l’energia femminile è predominante, le donne potrebbero diventare troppo dominanti e soffrire nella loro vita familiare.

Per elaborare questo karma, sono necessari una serie di compiti specifici. Nel caso delle donne, è importante smettere di controllare e comandare, sviluppare la propria creatività femminile, prendersi cura dell’aspetto e rispettare le donne intorno a sé. È anche importante armonizzare i rapporti con la madre e con l’intero genere femminile, amare la natura e trasmettere questo amore ai bambini.

Nel caso degli uomini, è importante svilupparsi spiritualmente, dedicarsi alla propria creatività e comunicazione al di fuori della famiglia, rispettare il proprio partner e non “soffocarlo”. Inoltre, è importante dare libertà.

Conosci un manipolatore affettivo? Potrebbe avere il 3 nella data di nascita (giorno, mese o somma dell’anno). Il silenzio è una delle sue tecniche preferite per manipolarti, infatti, il manipolatore in questione scappa se tu cerchi di parlare. Questo modus operandi ti fa sentire abbandonato/a o frustrato/a. Ti ferisce. E ci si può sentire increduli davanti a tanta immaturità. Perché si comporta così? Per distribuire su di te le responsabilità, per punirti, svalutarti, offenderti e controllarti

4

Chi nasce il 4 è una persona affidabile. Una persona di cui ci si può fidare. E’ una persona che ha bisogno delle sue radici.

Se l’energia non fluisce correttamente lungo la linea maschile o femminile, le donne possono sentirsi abbandonate e prive del sostegno maschile, assumendo i compiti degli uomini e vivendo senza supporto di essi. Per risolvere questi problemi karmici, le donne dovrebbero lavorare sulla rimozione del controllo eccessivo sui propri cari, lasciando andare i figli adulti e sviluppando la loro natura creativa femminile.

Dovrebbero anche armonizzare i rapporti con il genere femminile e amare la natura.

Per coloro che si trovano in posizioni di leadership, l’approccio dovrebbe essere caratterizzato dalla pace e dall’amore. Si dovrebbe sviluppare lo spirito e dedicare tempo alla creatività e alla comunicazione al di fuori della famiglia, rispettando il proprio partner e non manipolare con controllo. In generale, la libertà dovrebbe essere offerta a tutti.

5

Il 5 è un curioso. Spesso fa il fotografo o l’insegnante. E’ una persona che si circonda di libri, anche se poi magari non li legge. Oppure ha bisogno di scrivere un libro. Il 5 inoltre è legato alle 5 leggi biologiche e rappresenta il conflitto di svalutazione intellettiva e può portare emicranie. Tendi a vivere male tutto ciò che ti mette sotto esame e sotto stress. C’è il bisogno di rivalutarsi. Bisogno di ottenere l’approvazione. Evita di svalutarti e/o di svalutare.

Il 5 rappresenta l’energia maschile, che si traduce in uomini (presenti nella tua memoria genealogica, quindi gli avi della tua famiglia che ti hanno dato il 5 per comunicarti quanto è avvenuto in precedenza, ancora prima che tu venissi al mondo) che hanno commesso reati, abbandonato le famiglie, distrutto matrimoni e non riconosciuto i propri figli. Erano cattivi padri e avevano problemi di potere, dando luogo ad aborti e abbandoni.

Al contrario, il 5 rappresenta anche l’energia femminile, che potrebbe avere vissuto una perdita di un figlio, una famiglia spezzata dalla rabbia e che non ha ancora perdonato suo padre. Anche qui, ci sono problemi con il potere e la legge, e una vita familiare disordinata e caotica.

Per elaborare un karma del genere, ci sono alcune raccomandazioni da seguire: impara ad essere umile e ad accettare il pensiero degli altri senza giudicare o sminuire, sviluppa l’intuizione e impara a seguire il cuore anziché sempre la mente razionale, lascia andare il controllo della famiglia e rispetta le scelte degli altri. Smetti di imporre le tue regole e cerca di vedere la vita in modo positivo. Puoi assumere un ruolo di leadership nella società e trasmettere le tue conoscenze agli altri diventando un insegnante. Non svalutare te stesso o gli altri, ma credi in te stesso e realizzati.

6

Nel 6 c’è il narcisista, oppure il contrario: colui/lei che si mette al servizio dell’altro. Il 6 ha bisogno di prendersi cura di sé stesso. Ha un bisogno disperato di amarsi e di essere amato.

Il 6 nell’energia femminile rappresenta un cuore spezzato, sia nella donna stessa che in qualcun altro che potrebbe essere stato ferito. Si parla di amore non corrisposto, di amore contrastato e di sofferenza emotiva.

Se il 6 nell’energia maschile, significa che gli uomini non hanno raggiunto l’armonia nell’amore e hanno causato dolore ad altri cuori. Questo richiede una lezione su un cuore spezzato.

Per elaborare un karma del genere, è necessario compiere una serie di azioni. Innanzitutto, si dovrebbe sviluppare il proprio nucleo spirituale e smettere di dipendere dalle opinioni e dai giudizi degli altri. Inoltre, si deve imparare ad amare e a perdonare gli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Si deve smettere di dipendere da qualcun altro e imparare a dire di no. Si deve anche lavorare per eliminare richieste eccessive su se stessi e accettarsi così come si è.

Per elaborare le emozioni, si deve smettere di dividere tutto in buono e cattivo, accettare il mondo così com’è senza attaccarsi a cosa è giusto e cosa è cattivo. Solo allora si può trovare l’armonia, non con divisioni e dubbi. Lasciare andare le vecchie storie e non trascinare il passato è un altro passo importante. In sintesi, si deve imparare ad amare, accettare e trovare l’integrità nel mondo.

7

Il 7 ha bisogno di spiritualità, ma soprattutto deve liberarsi dal peso dei genitori. Deve seguire sé stesso. Tende ad essere pigro e a farsi male alle gambe, alle anche e alle dita. Il 7 si ferisce inconsciamente per un senso di colpa che prova legato a determinate situazioni che ha vissuto nel corso della sua vita. A livello incoscio, invece, l’atto di ferirsi può passare come un semplice incidente di distrazione.

L’energia del 7 (nella memoria genealogica) può essere associata all’azione militare, alla sconfitta in guerra e alle esperienze severe legate alla lotta. Ci sono anche indicazioni di incidenti di trasporto con conseguenze fatali. In alcuni casi, ci sono sopravvissuti a sconfitte molto forti. Tuttavia, la memoria 7 inizialmente, rappresenta la morte di qualcuno, ovvero una sconfitta globale che colpisce tutta la famiglia. In altre opzioni, una persona (ossia un antenato della tua famiglia) può aver subito una sconfitta totale o essere stata privata di tutto. Potrebbe anche essere stata picchiata brutalmente ed esser rimasta paralizzata.

Le donne possono essere troppo oppressive e non riconoscere la forza maschile,

prendendo il comando. Per elaborare un karma del genere è importante superare la passività e la pigrizia, prendere il controllo della propria vita e ispirarsi per guidare gli altri verso gli obiettivi. Rimuovi la militanza e l’aggressività, impara a gestire i tuoi affari e diventa un leader senza paura di assumerti la responsabilità.

Credi in te stesso e nella vittoria, pensa positivamente e cerca di ispirare gli altri senza agire con forza o pressione. Sviluppa l’intuizione e persegui ideali alti a beneficio di molti.