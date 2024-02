Taylor Swift: i numeri di un fenomeno globale, ben oltre le musica

In attesa che l’Eras Tour raggiunga l’Italia - due date previste per il prossimo 13 e 14 luglio a San Siro, Milano - Taylor Swift continua la sua ascesa.

Prima artista nella storia dei Grammy Awards a vincere quattro volte la statuetta per l’Album dell’anno, un nuovo disco in uscita il prossimo 19 aprile, The Tortured Poets Department, e l’arrivo del suo tour dei record sulla piattaforma di streaming Disney+ il 15 marzo. Definire Taylor Swift un fenomeno inarrestabile sarebbe riduttivo. Vittima della “cancel culture” dopo la pubblicazione nel 2016 da parte dell’allora moglie di Kanye West, Kim Kardashian, di un video in cui si lasciava intendere che la pop star fosse stata al corrente - anzi, avesse dato la sua approvazione - del verso a lei “dedicato” nella canzone Famous, Taylor Swift è riuscita nell’incredibile impresa di riabilitare la sua immagine e tornare protagonista della scena musicale.

Unica musicista a essere diventata milionaria solo grazie alla sua musica, la Swift è stata scelta dal Time come «Persona dell’Anno» per il 2023, e la sua carriera è diventata argomento di studio in alcune delle più importanti università del mondo. Ma come spiegare Taylor Swift se non attraverso i numeri che ha collezionato negli ultimi anni? Ecco le cifre del fenomeno.

2.6 milioni di dollari

La cifra che Taylor Swift potrebbe guadagnare con un post sul suo profilo Instagram, dove attualmente conta 281 milioni di followers e una media di “like” pari a 7.8 milioni.

733%

L’aumento delle ricerche del brand Schiaparelli dopo che Taylor Swift ha indossato un abito custom made della maison ai Grammys. Al contempo, le ricerche per “collana con orologio” sono aumentate del 545%, quelle di “abito corsetto” del 213% e quelle per “guanti neri” del 186%.

49

Il numero di canzoni ad aver raggiunto la top ten nella classifica Hot 100 di Billboard. Più di qualsiasi altra artista donna.

4.1 miliardi di dollari

Il fatturato totale dei 151 show che compongono l’Eras Tour di Taylor Swift. Rendendolo a tutti gli effetti, il tour più redditizio della storia.

55 milioni di dollari

Il bonus dato da Taylor Swift a tutto lo staff - tecnici, catering, ballerini, etc - che la sta seguendo nell’Eras Tour.

93 milioni di dollari

La cifra che i fan di Taylor Swift spendono a ogni tappa del suo tour.

3 milioni di dollari

Le vendite complessive di perline e braccialetti dell’amicizia. (Basandosi su una canzone della Swift, i fan hanno deciso di presentarsi a ogni concerto con dei braccialetti al polso da scambiarsi e regalare).

250 milioni

Il ricavo globale al box office per l’uscita del film legato all’Eras Tour.

63%

Aumento dell’audience femminile (18-49 anni) per le partite di football dei Kansas City Chiefs (la squadra in cui gioca il fidanzato di Taylor Swift, Travis Kelce).