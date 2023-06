Taylor Swift annuncia il concerto a San Siro

Il tour dei record di Taylor Swift è pronto a sbarcare in Italia. Solo pochi minuti fa, la cantante ha pubblicato sulla sua pagina Twitter le date internazionali del suo tour previste per il 2024.

«Non vedo l’ora di incontrare così tanti di voi al The Eras Tour l'anno prossimo in queste nuove date internazionali!», ha scritto Taylor. Tra le tappe figura anche una data tutta italiana, il 13 luglio 204 allo stadio San Siro di Milano.

Un atteso ritorno per la cantante e per il suo show (con una set list di ben 44 tracce appartenenti alla sua intera discografia) che ha mandato i fans in visibilio. Mentre «taylor» è già il primo trending topic per l’Italia con oltre 306k tweet, sul sito di TicketOne si sono collegati così tanti utenti da richiedere la creazione di una «sala d’attesa» dove aspettare il proprio turno per registrarsi alla vendita dei biglietti. Let the games begin!