Taylor Swift a Milano: la scaletta del concerto

Un megashow per le diverse facce di un fenomeno che ha cambiato e sta cambiando la storia del pop. Taylor Swift non è solo una popstar, ma un'icona di questo tempo. Le sue parole spostano le opinioni del pubblico, l'impatto economico dei suoi tour cambia gli indici del PIL.

In attesa di vederla a San Siro, il 13 e 14 luglio, abbiamo studiato le scalette degli spettacoli del tour europeo in corso. A grandi linee la setlist del concerto è divisa in sezioni e ha uno schema fisso con l'inserimento in ogni spettacolo di alcuni brani a sorpresa. Qui di seguito, le canzoni che i fan italiani ascolteranno a MIlano.

Lover

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You need to calm down

Fearless

Fearless

You belong with me

Love story

Red

22

We are never getting back together

I knew you were trouble

All too well

Speak Now

Enchanted

Reputation

...Ready for it?

Delicate

Don't blame me

Look what you made me do

Folklore/Evermore

Cardigan

Betty

Champagne problems

August Illicit affairs

My tears ricochet

Marjorie

Willow



1989

Style

Blank Space

Shake it off

Wildest dreams

Bad blood

The tortured poets department

But daddy I love him / So high school

Who's afraid of little old me?

Down bad

Fortnight

The smallest man who ever lived

I can do it with a broken heart

Surprise songs

Dorothea

Haunted

* Questa sezione cambia ogni sera. A Madrid, il 30 maggio, per esempio, Taylor ha cantato Our song/Jump then fall e King of my heart. Il 3 giugno in Francia le surprise songs sono state Glitch/ everything has changed e Chloe or Sam or Sophia or Marcus

Midnights

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma